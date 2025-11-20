MEJORES MOMENTOS | 20 DE NOVIEMBRE
Los concursantes, ante uno de los paneles más complicados de resolver en La ruleta de la suerte
Ninguno de los concursantes lograba dar con la respuesta correcta.
Este panel decía: “¿Qué tipo de persona eres?: ¿Celebras tu cumpleaños o lo vives como un día más?” Y Mariu, la concursante del atril azul, se ha animado a resolverlo, pero se le ha complicado más de lo que esperaba.
Ninguno de los participantes era capaz de resolver el panel puesto que hay una palabra que no conseguían acertar. Aunque finalmente uno de ellos ha dado con la respuesta correcta.
