¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!

La concursante del atril azul no podía estar más contenta con lo que había ganado.

¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!

Arancha Mela
Publicado:

Mariu no ha tenido demasiada suerte durante el programa. Sin embargo, este panel se ha convertido en un auténtico impulso para ella. La frase por acertar era: “No malgastes el agua: acorta la duración de tus duchas”.

La del atril azul ha tenido un gran acierto en este panel que, además, venía acompañado de dos premios importantes. Ni siquiera Mariu podía creer lo que ha conseguido y se ha lanzado a resolver.

Y por si fuera poco, también se ha llevado un buen pellizco en dinero. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre los premios de Mariu!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

