Una chica de 27 años da a luz en un portal del distrito Retiro en Madrid

La joven iba camino del hospital pero no le dio tiempo a llegar y el bebé nació en el portal.

Da a luz en un portal en Madrid | Emergencias Madrid

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Una mujer de 27 años, embarazada de su segunda hija, da a luz en un portal del distrito madrileño de Retiro, según ha informado Emergencias Madrid. No le dio tiempo a llegar al hospital. Cuando el Samur-Protección Civil llegó, el bebé ya había nacido.

La mujer rompía aguas sobre las 20.15 de este miércoles en la calle Alcalde Sainz de Baranda. Estaban preparados para irse al hospital, pero al bajar el primer escalón no pudo seguir. El Samur desplazado al lugar cortó el cordón umbilical y las pusieron piel con piel.

Afortunadamente, tanto la hija como la madre se encuentran en buen estado y fueron trasladadas al Hospital Gregorio Marañón. Durante el traslado fueron escoltadas por la Policía Municipal, que garantizaba así un traslado seguro.

