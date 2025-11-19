Los Simpson mata a uno de sus personajes más antiguos después de 34 años en la serie

Los Simpson son eternos y sus más de 36 años en antena bien lo demuestran, a los que hay que sumar la secuela que ya está en desarrollo. Lo que empezó como las aventuras de una familia de color amarillo en Spriengfield, poco a poco se fue convirtiendo en un universo propio repleto de personajes que se han sabido ganar a pulso el corazón de los fans.

Si bien es cierto que durante sus 37 temporadas ha mantenido la gran parte del reparto original, también lo es que de vez en cuando hay personajes que abandonan la ficción animada de forma definitiva. Maude Flaunders, Mona Simpson o la profesora Krabappel son algunos ejemplos de ello.

Esto mismo ha sucedido en el episodio 7 de la última temporada, titulado Sashes to Sashes. En él, un personaje secundario, pero de los más antiguos de la serie, se ha despedido para siempre de la audiencia.

'Los Simpson' | Fox

Atención: Spoilers a partir de este momento

Se trata de la organista de la iglesia de Spriengfield, Alice Glick. Su primera aparición fue en 1991, durante el episodio 21 de la segunda temporada: 3 hombres y 1 cómic. En el capítulo, muere cayendodesplomada sobre su emblemático instrumento y, posteriormente, recibe un homenaje en la escuela junto a todo el alumnado del centro.

Alice Glick en Los Simpson | 20th Television Animation

No es la primera vez que Alice pierde la vida en la serie. Ya en la temporada 22 parecía que había muerto y, temporadas después, tuvo apariciones fantasmagóricas. No obstante, verla en la ficción volvió a ser habitual al poco tiempo y se asumió que nada había pasado.

Sin embargo, esta vez es diferente y así lo ha explicado Tim Long, productor ejecutivo de Los Simpson, a People. "En cierto sentido, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que creó", comenta antes de matizar para despejar todo tipo de duda: "Pero en otro sentido más importante, sí, está más muerta que muerta".

Alice Glick en Los Simpson | 20th Television Animation

La organista estuvo originalmente interpretada por Cloris Leachman; pero, tras la muerte de la actriz, fue Tress MacNeille la encargada de darle voz. Quien, a pesar de la despedida de Alice Glick, no abandona la serie, dado que es una de las actrices de doblaje recurrentes en personajes secundarios, habiendo aparecido en hasta 665 episodios de Los Simpson.

Así pues, cuando parecía que no quedaba nada nuevo por hacer en Spriengfield, la ficción de Matt Groening ha vuelto a sorprender a los fans. Porque, sin importar el tiempo que pase, Los Simpson siguen siendo una de las series más grandes jamás creadas.