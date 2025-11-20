Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 19 de noviembre

¡Cuatro ganadores en El 1%! Sólo un finalista falla la última pregunta sobre la baraja de cartas

Los cinco concursantes que han llegado hasta esta ronda han decidido arriesgar: uno se ha equivocado y el resto se ha repartido los 88.000 euros en juego.

Alberto Mendo
Publicado:

Este programa de El 1% ha sido tan emocionante y ha contado con tanto nivel entre el público que no ha tenido un solo ganador, sino que ha habido cuatro campeones. Cada uno se ha llevado 22.000 euros para cumplir sus deseos y sueños. Ha sido el broche a una noche llena de momentazos: desde la enfermera que toca las castañuelas hasta la visita de Pedro Sánchez, pasando por la confitera que tiene un rincón erótico con “todo para chupar”.

Angelines fascina en El 1% con el rincón erótico de su confitería: “Todo para chupar”

Cinco concursantes han llegado hasta la última pregunta, la del 1%, y ninguno se ha plantado. Pablo, Javi, César, Ana y José se han arriesgado, tentados por los 88.000 euros en juego. Lo que se han encontrado es un reto con una baraja de cartas. En concreto, han aparecido en la pantalla tres naipes: uno de picas, otro de diamantes y otro de tréboles. Sólo faltaba uno de corazones: ¿cuál?

Después de treinta segundos llenos de tensión, los finalistas han revelado sus respuestas. Excepto Javi, todos han hecho la misma apuesta: han acertado y se han repartido el premio en un final espectacular. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Programas

