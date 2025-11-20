Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

¡Postre rápido de Arguiñano! Receta de natillas libanesas

Una vez más, Karlos Arguiñano nos ha sorprendido con esta receta exprés de natillas libanesas. Toda un delicia para los paladares más exigentes.

Las natillas libanesas tradicionales se aromatizan con agua de azahar, pero podéis sustituirlo por agua de rosas o cualquier otra esencia que sea de vuestro agrado.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 ml de leche entera
  • 80 g de azúcar
  • 40 g de harina de maíz refinada
  • 100 ml de nata líquida (35% materia grasa)
  • 30 ml de agua de azahar
  • 20 g de pistachos pelados
  • Hojas de menta
Elaboración

Pon la harina de maíz refinada en un bol, vierte la mitad de la leche y mezcla bien hasta que la harina se disuelva.

Pon el resto de la leche con el azúcar en una cazuela y ponla a calentar hasta que el azúcar se disuelva. Agrega la mezcla anterior y cocina los ingredientes a fuego suave-medio (sin dejar de remover) hasta que espese y adquiera una consistencia parecida a la de las natillas.

Aparta la cazuela del fuego, incorpora la nata y el agua de azahar, mezcla bien hasta que los ingredientes se integren. Reparte las natillas en 4 vasos y deja que se templen.

Salpica los vasos con los pistachos y decóralos con unas hojas de menta.

¡Postre rápido de Arguiñano! Receta de natillas libanesas

