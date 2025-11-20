Victoria Ortiz, profesora, denuncia la situación que sufren los docentes por parte de alumnos y padres: "Presiones continuas"

Una profesora de un centro escolar de Plentzia (Vizcaya), ha sido acosada por 50 alumnos. Durante la noche del pasado 31 de octubre, los estudiantes de entre 12 y 15 años le lanzaron huevos y limones en su propia casa. Según ha detallado El Correo, la Fiscalía de Menores investiga este "acoso reiterado" y las "agresiones" sufridas. Por desgracia, el acto de vandalizar su casa se ha convertido en una "tradición" desde el año 2018.

Según detalla El Correo, todo comenzó cuando la profesora "salió en defensa" de una "familia de discapacitados" que viven cerca de su domicilio. Al parecer, estos estaban siendo molestados por un grupo de jóvenes del instituto. La profesora se encuentra de baja laboral, según ha informado a EFE personas del instituto Uribe Kosta en Plentzia (Vizcaya) y recoge La Razón.

El centro educativo ha emitido un comunicado donde denuncia lo acontecido, afirmando que la profesora "sufrió agresiones y acoso reiterado frente a su domicilio".

Por su parte, la consejera de Educación de Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha considerado que lo ocurrido ha sido "inaceptable" y que la docente merece "una reparación social".

Victoria Ortiz, profesora que ha sufrido acoso: "El profesorado está sometido a presiones de alumnos y padres"

A raíz de este suceso, en Espejo Público hemos hablado con Victoria Ortiz, profesora de cuarto de la ESO, ciclos formativos y Bachillerato. Ella ha sufrido amenazas e insultos por parte de sus alumnos. "En mi caso no hemos llegado a una agresión física ni a un acoso físico, pero sí sufres presiones que además son continuas" ha compartido.

"No hay que olvidar que el profesorado está sometido continuamente a presiones por parte de los alumnos y muchas veces por partes de los padres" ha añadido.

La profesora ha comentado que en ciertas ocasiones los padres pueden llegar a cuestionar las medidas que los docentes toman. "Sin ir más lejos hace diez días mandé un mensaje a los padres que algunos de sus hijos no habían presentado en el plazo el trabajo, entonces los padres te lo justifican diciendo que 'se ha quedado sin tiempo' o la 'impresora se ha quedado sin tinta'", ha contextualizado.

Victoria ha incidido en preparar estos alumnos para el futuro, ya que tendrán que enfrentar a los plazos de diversos trámites cuando sean adultos. "Le digo a los padres que intento prepararlos para lo que hay fuera (...) y quiero hacerles responsables", ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.