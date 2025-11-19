Antena 3 LogoAntena3
Del seno de una familia mediática a convertirse en influencer: Laura Matamoros, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Laura Matamoros visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar sus orígenes, las lecciones que ha sacado de nacer en una familia mediática y su carrera en las redes.

Laura Matamoros

Laura Matamoros, la hija de Kiko Matamoros y Marián Flores, es la tercera de los cuatro hijos del matrimonio. Nacida en el seno de una familia mediática, hoy es una de las influencers más importantes de nuestro país, con más de 900.000 seguidores en redes sociales.

La separación de sus padres marcó su infancia, así como los problemas económicos que atravesaron los Flores durante algunos años. Sin embargo, Laura no se rindió y logró labrarse una exitosa carrera.

Hoy, Laura Matamoros se sienta en el sofá de Y ahora Sonsoles para hablarnos de toda una vida frente a las cámaras y cómo afronta su reciente separación. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!

