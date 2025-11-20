Financiación Autonómica
Juanma Moreno tacha de "tomadura de pelo" la propuesta de reforma de la fnanciación de María Jesús Montero
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha estado en el plató de Espejo Público donde ha analizado la propuesta hecha por la Vicepresidenta del Gobierno.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado este jueves contra la propuesta del Gobierno para renovar el modelo de financiación autonómica. En declaraciones a Susanna Griso en Espejo Público, Moreno ha asegurado que el anuncio llega "por puro cálculo electoral" y sin ningún contenido real. "Es una tomadura de pelo porque nos acercamos a un proceso electoral", afirma. Según el presidente andaluz, el Ejecutivo "no ha movido una coma en siete años y medio", manteniendo un sistema de financiación pactado "entre el PSOE, ERC y Carod-Rovira", que —según denuncia— "ha perjudicado gravemente a comunidades como Andalucía".
Moreno recuerda que la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "cuando era consejera andaluza exigía 4.000 millones anuales a Rajoy" y que él mismo, entonces líder de la oposición, votó a favor de esa reivindicación. "Y ahora resulta que en siete años no ha hecho ni un fondo de compensación", critica.
Montero atrapada
El presidente andaluz ha acusado a Montero de estar "atrapada en los compromisos con el separatismo catalán", aludiendo a la propuesta de una financiación singular para Cataluña. "No es aceptable ni para Andalucía ni para el resto de España", insiste. Para Moreno, todo el proceso se basa en "reuniones absurdas" y "ningún proyecto serio de reforma", lo que demuestra —dijo— que el Gobierno "solo busca ganar tiempo y sobrevivir políticamente".
