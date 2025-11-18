Antena 3 LogoAntena3
El veredicto del periodista Jesús Morales: "Si el PSOE no se desmarca de Leire Díez estará demostrando cierta culpabilidad"

Espejo Público analiza la declaración de la conocida como 'fontanera' del PSOE Leire Díez. La exmilitante socialista se desvincula del partido y reitera que si mantuvo reuniones con dirigentes políticos fue en calidad de periodista por el 'caso Villarejo'.

El periodista Jesús Morales, director de 20 Minutos, cree que el PSOE tiene que denunciar a Leire Díez "porque al final hay una vinculación clara: trabajó para Correos de una forma muy directa con Juanma Serrano, ahora está implicando a Antonio Hernando..." Mantiene que si el PSOE no se desmarca demostraría cierta culpabilidad en las acusaciones a Díez. "No tiene otra opción".

La exmilitante del PSOE ha admitido que, en abril de 2024, mantuvo dos reuniones en la sede del partido con el exdirigente Santos Cerdán, porque, en su rol de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra la formación. En su declaración Díez ha rechazado tener vínculo con la dirección del PSOE o trabajar para el partido y ha negado conocer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez o haberse reunido con el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García.

"Creo que Pérez Dolset no es 'fontanero' de nadie, simplemente está muy molesto por el proceso judicial que tuvo"

Por su parte, Susanna Griso cree que el empresario Javier Pérez Dolset no es fontanero de nadie, simplemente "está muy molesto por el proceso judicial que tuvo". La periodista ve además un pacto de no agresión entre Leire Díez y el PSOE. Considera que el partido se desmarca de Leire y ella está diciendo que nada tiene que ver con el PSOE.

Por su parte, la socialista Susana Díaz mantiene que al darse de baja a Leire Díez no la pueden expulsar y puede volver a entrar en el partido. "Llegado a este extremo no cabe otra". "O cortas de raíz y recuperas la credibilidad o según pasan los días la mancha se va extendiendo".

