YA SON MARIDO Y MUJER
Luis Medina y Clara Caruana se casan en secreto tras tres años de relación: su historia de amor
Tras tres años de relación alejada de los focos, Luis Medina y Clara Caruana han celebrado su boda solo con familiares y amigos cercanos, consolidando una historia de amor marcada por la discreción y el apoyo mutuo.
Según ha podido confirmar ¡HOLA!, Luis Medina y Clara Caruana se han casado en un enlace muy discreto el pasado 14 de noviembre, rodeados únicamente de familiares y amigos más cercanos. Tras tres años de relación, el hijo de Naty Abascal y la nieta del barón de San Petrillo ha decidido celebrar su amor sin preocuparse por las cámaras ni los flashes, priorizando la intimidad y la felicidad de este momento tan especial.
Su historia de amor
Luis y Clara se conocieron durante los meses de pandemia, y aunque se les vio por primera vez juntos en diciembre de 2022 disfrutando de una escapada romántica en Sevilla, su relación se mantuvo siempre lejos de los focos. No fue hasta octubre de 2023, durante la boda de Victoria de Hohenlohe —prima de Luis— y Maxime Corneille que hicieron oficial públicamente su relación.
En estos años, Clara se ha convertido en un apoyo fundamental para Luis, acompañándole en los momentos personales más difíciles, incluido el juicio por presuntos delitos de estafa y falsedad, del que fue absuelto a principios de año.
Él también ha estado al lado de su ahora esposa en proyectos importantes, como la III Gala Benéfica Niños Contra el Cáncer en la Clínica Universidad de Navarra. Clara, que es mánager del Cancer Center y una de las impulsoras de la gala, apareció públicamente en el evento acompañada de Luis y de su madre, Naty Abascal, mostrando el respaldo de la familia a su proyecto solidario.
Además, la pareja ha disfrutado de algunos momentos de ocio juntos, como su asistencia al concierto de Alejandro Fernández en el festival Starlite de Marbella durante el verano pasado, demostrando que, pese a su discreción, saben disfrutar plenamente de su vida en común.
Así es Clara Caruana
Clara Caruana proviene de una familia aristocrática por parte de padre, siendo nieta del barón de San Petrillo, José Caruana Gómez de Barreda, y de la marquesa de Villamayor de Santiago, Ethelvina Velázquez Stuyck.
En cuanto a su faceta profesional: estudió Enfermería y Derecho, trabajó como enfermera asistencial en España y Reino Unido, y posteriormente se especializó en Dirección y Gestión de Sistemas de Salud con un Máster en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar.
Como ella misma explica en LinkedIn: "Actualmente, después de haber liderado su puesta en marcha, coordino el Centro Integral de la Próstata de la Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid y estoy exportando sus procedimientos al resto de especialidades y a la CUN en Pamplona". Además, es auditora de la OECI (Organisation of European Cancer Institutes).
