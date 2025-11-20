Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Barcelona

La chocante petición del Barça a Lewandowski: "Robert, queremos que dejes de marcar goles"

Revelan que el club culé pidió al polaco que dejara de anotar para así evitar pagar una prima al Bayern.

Lewandowski celebra uno de sus goles ante el Valladolid

Lewandowski celebra uno de sus goles ante el ValladolidEfe

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Corría el verano de 2022 cuando el Barcelona, todavía en reconstrucción tras la marcha de Leo Messi, cerró el fichaje de Robert Lewandowski procedente del Bayern de Múnich. Su primera temporada como culé fue un éxito: el delantero polaco conquistó LaLiga y la Supercopa de España. Además, el polaco se proclamó Pichichi con 23 goles, superando así a Karim Benzema (19). Sin embargo, una chocante petición habría marcado el tramo final de aquel curso.

Según ha revelado el periodista polaco Sebastian Staszewski en la biografía del jugador, titulada 'Lewandowski: El verdadero', un miembro de la directiva azulgrana le habría pedido al delantero que dejara de marcar goles en los últimos partidos del campeonato: "Robert, queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos", habrían solicitado al atacante durante una reunión tras un entrenamiento, según recoge también el diario Sport.

La conversación habría tenido lugar a dos jornadas del final de Liga, con el equipo ya proclamado campeón de la competición doméstica, y en presencia de varios directivos y del presidente Joan Laporta. El libro detalla que Lewandowski recibió la petición "con asombro", ya que, "en más de una década jugando al más alto nivel, nadie le había pedido que dejara de anotar un gol en toda su carrera".

2,5 millones de euros al Bayern

El motivo de la extraña solicitud, según Staszewski, sería puramente económico. Si Lewandowski hubiera alcanzado los 25 goles en la temporada, el Barcelona habría tenido que pagar 2,5 millones de euros adicionales al Bayern de Múnich, en virtud de una de las cláusulas variables del traspaso, cifrado inicialmente en 45 millones más otros cinco en objetivos.

Pese a la petición, el delantero polaco jugó todos los minutos restantes de la competición... aunque no volvió a marcar. Su sequía final no le impidió acabar el curso como máximo goleador de LaLiga, sumando así otro trofeo individual a su brillante carrera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los hermanos Pou abren una nueva vía en los Picos de Europa: Vicios ocultos (7c+?/285m)

Los Hermanos Pou abriendo la vía Vicios ocultos en los Picos de Europa

Publicidad

Deportes

El ex snowboarder Ryan Wedding

El snowboarder olímpico Ryan Wedding, comparado con El Chapo y Pablo Escobar: le acusan de ordenar un asesinato

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en París

Alcaraz, contra la propuesta de Toni Nadal para revolucionar el tenis: "Sería dar un paso atrás"

Lewandowski celebra uno de sus goles ante el Valladolid

La chocante petición del Barça a Lewandowski: "Robert, queremos que dejes de marcar goles"

Sinner y Alcaraz conversan durante la final en Turín
Tenis

El último y sincero elogio de Djokovic a Sinner y Alcaraz tras la final de Turín: "La verdad es que..."

Roger Federer besa su octavo título en Wimbledon
Hall of Fame

Roger Federer, incluido en el Salón de la Fama del tenis: "Es un gran honor y algo muy bonito"

Canasta de baloncesto
Baloncesto

Prisión para un entrenador del baloncesto por pedir fotos íntimas a dos jugadoras menores

El segundo entrenador de las categorías femeninas inferiores de un club de baloncesto de San Vicente del Raspeig (Alicante) ha sido condenado a un año de prisión por un delito de 'sexting'.

Imagen de la cuarta equipación del FC Barcelona
Fútbol

El Barcelona presenta una cuarta equipación en recuerdo al 0-3 en el Bernabéu en 2005: "Nacida de una obra maestra que cambió el fútbol"

El club azulgrana ha presentado una cuarta equipación que "rinde homenaje al 0-3 en el Bernabéu del año 2005 y a los goles que marcaron Eto'o y Ronaldinho en aquella inolvidable noche".

Sinner y Alcaraz se saludan tras la final de las Nitto ATP Finals en Turín

¿Cuándo podría recuperar Sinner el número 1 de la ATP frente a Carlos Alcaraz?

La tenista filipina Alex Eala junto a Rafa Nadal

Nadal vuelve a una pista de tenis un año después de su retirada: "Una gran sensación volver..."

María Martín, la malagueña de 12 años que deslumbra en el Muay Thai

María Martín, la malagueña de 12 años que deslumbra en el mundo del Muay Thai: "Quiero ser la número uno del mundo"

Publicidad