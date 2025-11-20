La chocante petición del Barça a Lewandowski: "Robert, queremos que dejes de marcar goles"

Corría el verano de 2022 cuando el Barcelona, todavía en reconstrucción tras la marcha de Leo Messi, cerró el fichaje de Robert Lewandowski procedente del Bayern de Múnich. Su primera temporada como culé fue un éxito: el delantero polaco conquistó LaLiga y la Supercopa de España. Además, el polaco se proclamó Pichichi con 23 goles, superando así a Karim Benzema (19). Sin embargo, una chocante petición habría marcado el tramo final de aquel curso.

Según ha revelado el periodista polaco Sebastian Staszewski en la biografía del jugador, titulada 'Lewandowski: El verdadero', un miembro de la directiva azulgrana le habría pedido al delantero que dejara de marcar goles en los últimos partidos del campeonato: "Robert, queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos", habrían solicitado al atacante durante una reunión tras un entrenamiento, según recoge también el diario Sport.

La conversación habría tenido lugar a dos jornadas del final de Liga, con el equipo ya proclamado campeón de la competición doméstica, y en presencia de varios directivos y del presidente Joan Laporta. El libro detalla que Lewandowski recibió la petición "con asombro", ya que, "en más de una década jugando al más alto nivel, nadie le había pedido que dejara de anotar un gol en toda su carrera".

2,5 millones de euros al Bayern

El motivo de la extraña solicitud, según Staszewski, sería puramente económico. Si Lewandowski hubiera alcanzado los 25 goles en la temporada, el Barcelona habría tenido que pagar 2,5 millones de euros adicionales al Bayern de Múnich, en virtud de una de las cláusulas variables del traspaso, cifrado inicialmente en 45 millones más otros cinco en objetivos.

Pese a la petición, el delantero polaco jugó todos los minutos restantes de la competición... aunque no volvió a marcar. Su sequía final no le impidió acabar el curso como máximo goleador de LaLiga, sumando así otro trofeo individual a su brillante carrera.

