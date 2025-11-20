Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pastora Vega, la actriz que lleva el talento en la sangre

Pastora Vega nació para ser artista. Criada en los brazos de su bisabuela, la bailaora Pastora Imperio y de su tía, Charo Vega, todos tenían claro que el arte corría por sus venas.

Pese a que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, pronto se dio cuenta de que su sitio estaba encima de un escenario y se dedicó en cuerpo y alma a la actuación. Desde entonces, Pastora Vega no ha dejado de interpretar y de contar historias.

