Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pastora Vega, la actriz que lleva el talento en la sangre

Nacida en una familia de artistas, Pastora Vega tenía el destino escrito. Hoy, la actriz y presentadora visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar una historia llena de éxitos y arte.

Pastora Vega

Publicidad

Pastora Vega nació para ser artista. Criada en los brazos de su bisabuela, la bailaora Pastora Imperio y de su tía, Charo Vega, todos tenían claro que el arte corría por sus venas.

Pese a que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, pronto se dio cuenta de que su sitio estaba encima de un escenario y se dedicó en cuerpo y alma a la actuación. Desde entonces, Pastora Vega no ha dejado de interpretar y de contar historias.

Hoy, Pastora Vega se sienta en el sofá de Y ahora Sonsoles para repasar su vida, tanto fuera como dentro de los escenarios. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pastora Vega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pastora Vega, la actriz que lleva el talento en la sangre

¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Almuerzo real, Felipe VI, emérito Juan Carlos, y Letizia

El almuerzo entre Felipe VI y Juan Carlos I plantea un dilema: ¿Se reencontrará el emérito con Letizia después de sus críticas?

¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!
MEJORES MOMENTOS | 20 DE NOVIEMBRE

¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!

Conversación con Antonio Muñoz, cuñado de Cerdán
EXCLUSIVA

Espejo Público habla en exclusiva con el cuñado de Santos Cerdán: "El abogado se lo están pagando todos mis hermanos"

Los concursantes, ante uno de los paneles más complicados de resolver en La ruleta de la suerte
MEJORES MOMENTOS | 20 DE NOVIEMBRE

Los concursantes, ante uno de los paneles más complicados de resolver en La ruleta de la suerte

Ninguno de los concursantes lograba dar con la respuesta correcta.

Juanma Moreno
Financiación Autonómica

Juanma Moreno tacha de "tomadura de pelo" la propuesta de reforma de la fnanciación de María Jesús Montero

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha estado en el plató de Espejo Público donde ha analizado la propuesta hecha por la Vicepresidenta del Gobierno.

¡Postre rápido de Arguiñano! Receta de natillas libanesas

¡Postre rápido de Arguiñano! Receta de natillas libanesas

Tortillas alemanas

Receta de tortillas alemanas, de Karlos Arguiñano: "Mirad qué sensación más espectacular"

Miriam González

¿Hay hueco para un nuevo partido político en España?, Miriam González da pistas: "En España hay un duopolio político"

Publicidad