A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pastora Vega, la actriz que lleva el talento en la sangre
Nacida en una familia de artistas, Pastora Vega tenía el destino escrito. Hoy, la actriz y presentadora visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar una historia llena de éxitos y arte.
Publicidad
Pastora Vega nació para ser artista. Criada en los brazos de su bisabuela, la bailaora Pastora Imperio y de su tía, Charo Vega, todos tenían claro que el arte corría por sus venas.
Pese a que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, pronto se dio cuenta de que su sitio estaba encima de un escenario y se dedicó en cuerpo y alma a la actuación. Desde entonces, Pastora Vega no ha dejado de interpretar y de contar historias.
Más Noticias
- Laura Matamoros, estremecida al recordar su primer embarazo: "Fue tremendo, era muy joven y tenía otra proyección"
- La baronesa Thyssen renuncia a su título nobiliario para adquirir la nacionalidad andorrana
- Esther y Tonet, la primera pareja con síndrome de Down que se casa en España: "Nuestros padres tenían miedo"
Hoy, Pastora Vega se sienta en el sofá de Y ahora Sonsoles para repasar su vida, tanto fuera como dentro de los escenarios. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00h en Antena 3!
Publicidad