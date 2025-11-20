Espejo Público habla en exclusiva con el cuñado de Santos Cerdán: "El abogado se lo están pagando todos mis hermanos"

El informe de la UCO ha detallado varios datos en relación al reparto de comisiones atribuidas a Acciona. Ha sido el caso de las obras del Puente Centenario de Sevilla, con el que la trama se ha embolsado 1'8 millones de euros por trabajos de Servinabar. En concreto, esta cantidad se corresponde con el desplazamiento de trabajador sobre el terreno que se trata del cuñado de Santos Cerdán.

Espejo Público ha podido hablar en exclusiva con Antonio Muñoz, el cuñado del que fue secretario de Organización del PSOE. Nuestro compañero Adrían Pérez ha podido entablar conversación con el hermano de Francisca Muñoz. En la conversación telefónica, Antonio dijo que Cerdán le "tendió" la mano cuando necesitaba trabajar. "Entré a trabajar para Acciona a través de Servinabar. Cumplí con mi puesto de trabajo, he cumplido con mi contrato laboral desde el primer día hasta el último. No me han regalado nunca nada" ha apuntado.

"Desde 2018 tenía nómina de oficial de la construcción. Me di cuenta de que tenía un contrato de peón, pero me daba igual porque me hacía falta trabajar" ha confesado.

Las nóminas de Antonio: ¿Cuánto dinero ganaba el cuñado de Cerdán?

Según Antonio, al inicio él ganaba 1.060 euros. Sin embargo, las condiciones de trabajo no eran las deseadas. "Me tenía que desplazar 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. El gasoil me costaba cada mes 400 euros" ha afirmado.

El cuñado de Cerdán, al ver que no le compensaba este trabajo, decidió hablar con Antxón; "Al segundo mes le digo a Antxón que yo agradezco mucho que me hayáis dado trabajo, pero a mí esto no me compensa... Estar trabajando todos los días del mes, pagando 400 euros de gasoil y ganan 1.060 euros".

"Con el tiempo me busqué un hostal de 20 euros para pasar las noches y no tener que recorrer 100 kilómetros. De lunes a jueves eran 80 euros. Eso es todo lo que conseguí: el gasoil y el hostal. Una nómina de 1.300 euros", ha apuntado. "Había gente cobrando 3.000 euros haciendo menos de lo que yo hacía", ha asegurado.

"Me dijo 'pues olvídate de que tienes un cuñado y una hermana'"

Antonio se vio sobrepasado por los desplazamientos y le comunicó a Cerdán que rompía su contrato. "Me arrepiento de haberlo dejado de la manera en la que lo dejé. No porque estuviera allí puesto a dedo, sino porque tú llegas a un sitio que te abren la puerta, te ganas tu puesto y la gente empieza a confiar en ti" ha contado el cuñado.

Al dejarlo, Cerdán le reprochó a Antonio las maneras en las que interrumpió su relación laboral, a lo que le dijo "pues olvídate de que tienes un cuñado y una hermana". "Estuvimos un año sin hablarnos", ha desvelado.

Antonio Muñoz sobre Santos Cerdán: "El mejor cuñado del mundo"

Más allá de los rifirrafes, Antonio le define como "el mejor cuñado del mundo". "Si viviera diez veces más, elegiría a mi cuñado diez veces más. Es que no me puedo creer nada de lo que se dice. Y si lo viera con mis ojos, también me costaría creerlo" ha especificado.

"Mi hermana y yo estábamos distanciados; pero a raíz de que mi cuñado entró en prisión, pues me dio pena. La he llamado tres o cuatro veces en todo este proceso", ha revelado.

"El abogado se lo están pagando todos mis hermanos"

El cuñado de Cerdán ha dado ejemplos de cómo Cerdán gestionaba el dinero: "Sobre lo de las compras de El Corte Inglés no sé nada. Solo sé que un día que yo lo necesitaba, fuimos y me compró unos zapatos, unos vaqueros, una camisa y un jersey".

"Se gastaría 250 euros en todo. Me enseñaron tres zapatos. Yo quería los que costaban 70 euros para que no se gastara mucho dinero, pero me dijo que cogiera los caros. Eso solo lo he vivido una vez", ha apuntado.

En esta conversación que ha mantenido con nuestro compañero Adrían Pérez, ha declarado que sus hermanos están pagando el abogado de Santos Cerdán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.