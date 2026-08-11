Las mafias presentes en Ceuta se lucran a costa de la desesperación de los migrantes

La situación en Ceuta es cada vez más complicada. Allí se encuentran mafias de narcotraficantes que disponen de lanchas y conocimientos de rutas hacia el Estrecho. Es un negocio que se aprovecha del estado de los migrantes que se sienten desesperados por cruzar la Península, ya que el deseo de muchos es cruzar las fronteras españolas con rumbo hacia otros países europeos.

Las mafias llegan a pedir más de 6.000 euros por cruzar el Estrecho a los migrantes más necesitados. Algunas de ellas, aprovechando la ocasión, son una mera estafa. Por ello, las autoridades han intensificado la vigilancia sobre todo por mar y ya hay dos detenidos. Otros, en cambio, que disfrutan de una economía solvente, cruzan la frontera de manera ilegal.

Además, la Guardia Civil también se encuentra vigilando las aguas de Ceuta ya que en estos días ha habido mucho movimiento de embarcaciones que transportan migrantes desde aquí hasta Península. Según Antonio Fernández, portavoz de la Agrupación Española de Guardias Civiles de Ceuta: "Son mafias que se lucran con las vidas de las personas migrantes".

Un joven migrante asegura entristecido que si una persona que ha enfrentado el hambre, el miedo y viene aquí y le piden que haga lo que sea, lo va a aceptar sin dudar.

Estas organizaciones interceptan a los migrantes en plena calle o en zonas de playa. Otro joven migrante detalla: "Todo el mundo está hablando de llegar al otro lado y los precios son muy altos. Es muy arriesgado y la policía hace su trabajo, por supuesto. Pero estamos atrapados".

Por su parte, Mila Cívico, Secretaria de Comunicación de la Asociación Profesional de Justicia de la Guardia Civil, cuenta que "las redes criminales utilizan todo tipo de medios: desde embarcaciones de gran tamaño hasta motos de agua poniendo en grave peligro la vida de quienes confían y se ven obligados a confiar en ella".

Según la policía, de los actuales detenidos, no se les puede llamar mafia, ya que, uno de ellos ha cometido un delito de estafa puesto que ni siquiera tenía pensado hacer el traslado. El otro, sí que tenía pensado hacer el traslado.

El uso de motos de agua tiene su explicación: son rápidas, difíciles de interceptar y pueden acercarse a puntos de la costa con facilidad. Estos desplazamientos se desarrollan aprovechando momentos de baja visibilidad o buscando rutas que eviten controles policiales. También se ha observado que se hacen a plena luz del día.

¿Qué hace la Guardia Civil para combatirlo?

La Guardia Civil mediante su buque Duque de Ahumada realiza patrullas marítimas, detectando embarcaciones sospechosas y coordinando actuaciones en el mar. Por otro lado, los helicópteros de la Guardia Civil complementan esa vigilancia desde el aire. Al tener una visión mucho más amplia, localizan motos de agua rápidamente y guían a las patrulleras hacia ellas.

El gran problema con las motos de agua es que son muy rápidas y realizan trayectos muy cortos entre distintos puntos de la costa lo que obliga a una vigilancia muy coordinada entre medios marítimos y aéreos.