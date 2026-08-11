El almirante Garat niega otro "asalto masivo" a Ceuta: "Los inmigrantes no van a ser engañados dos veces con el mismo truco"

La situación de Ceuta sigue afectando a la ciudad, donde se encuentran desplegados agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat niega que el problema de la contención esté en este despliegue. Dirige directamente la atención hacia la diplomacia española que, según sentencia, "cede demasiadas veces a las presiones de Marruecos".

Garat, yendo al origen de lo que tilda como "asalto masivo" de la ciudad de Ceuta, encuentra una tendencia natural a la inmigración en una frontera ante Europa que se percibe como "el mundo rico y libre", frente al mundo africano, "bastante pobre y con menos libertades", según explica al referirse a los migrantes que se movilizan.

"España se ha enfrentado a Europa en lugar de a Marruecos"

También menciona las presiones del Reino de Marruecos a España para influir en sus decisiones de política exterior, ante las que cree que España debería demostrar "más firmeza". "No basta con la Guardia Civil, el problema es mucho más complejo", expone. "En esta guerra híbrida España debe ser más firme, apoyarse más en la UE, porque la unión hace la fuerza y, sobre todo, convencer a Marruecos de que estas presiones no van a dar resultados".

Sobre la posible segunda entrada masiva, ante la que se está generando alerta y que presuntamente tendría lugar el 15 de agosto, el almirante Garat no cree que pueda ocurrir. "Los inmigrantes magrebíes no van a ser engañados dos veces con el mismo truco en tan corto espacio de tiempo", aclara, ya que, según incide, estamos frente a "un drama humanitario" para los miles de migrantes que entraron en Ceuta "engañados por las redes sociales".

Además, poniendo el foco en Europa, explica que "Marruecos es un socio comercial imprescindible con Europa", por lo que no cree que esté dispuesto, en tan poco tiempo, a "volver a desafiar las fronteras de España y también las de Europa". Sin embargo, critica la reacción "blanda" de España ante lo ocurrido, ya que se ha enfrentado, según subraya, "a otros líderes europeos en lugar de frente a quien de verdad está manipulando la inmigración".

Por último, ha expuesto que las presiones de Marruecos sobre las políticas migratorias de España son conocidas por el Gobierno, que "sabe que tiene fundamentos para exigir cambios a nuestra política exterior". Aunque descarta que Marruecos se plantee la soberanía de Ceuta y Melilla. "No más que como un sueño a largo plazo", concluye sobre las ciudades autónomas.

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