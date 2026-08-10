Alberto Cuena señala la gestión "vergonzosa" del Gobierno ante la crisis migratoria por "estar de vacaciones"

La crisis migratoria de Ceuta continúa siendo el centro del debate en la mesa de Espejo Público y, desde el pasado 30 de julio, la situación no ha dejado de afectar a la ciudad autónoma.

Alberto Cuena, periodista y experto en asuntos europeos, achaca al Gobierno y a la Unión Europea la "responsabilidad única" de lo ocurrido en las costas fronterizas con Marruecos.

Sin embargo, carga en mayor medida contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra la manera en la que ha gestionado la situación, que ha calificado de "vergonzosa" en varias ocasiones.

Cuena, concretamente, habla de un Gobierno que "procrastina en pleno mes de agosto" por estar, según dice, "de vacaciones". "Están posponiendo las comparecencias en sede parlamentaria. Es vergonzoso que el Senado llame a los ministros competentes del ramo a finales de agosto para evitar duplicidades", remarca.

"¿Cuál es la solución que se da a los ceutíes"

Al tiempo que se pregunta cuál es la solución que se va a dar a los ceutíes, a quienes define como los que están sufriendo realmente las consecuencias de la crisis desatada en la ciudad de Ceuta, señala también las palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Es vergonzante que diga que se va a lanzar una ley de familias acogedoras en las próximas semanas", concluye, en referencia a la norma que Rego presentó como "una mejora hacia los mecanismos que faciliten la acogida y la adopción" y para "establecer" una coordinación interterritorial. "Y entre tanto: ¿Cuál es la solución que se da a todos los ceutíes?", lanza la pregunta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.