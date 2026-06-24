La dura crítica de Marcos de Quinto sobre el discurso de Pedro Sánchez: "Le hemos pillado robándonos y él dice, sí ¿y qué?"

El empresario Marcos de Quinto ha valorado en Espejo Público la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El líder del Ejecutivo ha dado explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE.

Se trata de la primera comparecencia pública de Sánchez tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas. Su exnúmero 2, José Luis Ábalos, ha sido condenado a 24 años de cárcel. El líder del PSOE ha manifestado que nunca tuvo conocimiento de nada. "Jamás conocí ninguna de estas prácticas corruptas", ha señalado en el hemiciclo.

"Es un ejemplo de discurso 'fuerachorrista'"

Para De Quinto "los guionistas de Moncloa se han superado" preparando esta declaración. Califica un ejemplo de discurso 'chorrafuerista' las palabras de Pedro Sánchez. "No solo roba sino que además se ríe de los españoles. Antes si pillabas a un ladrón que te robaba, saltaba por la ventana y se escapaba; ahora le hemos pillado robando se ha vuelto contra los españoles y dice sí, ¿y qué?".

No cree que Sánchez ponga en marcha políticas para combatir la corrupción. "¿Cómo va a luchar contra la corrupción? Ha indultado a los implicados en los ERE y ahora está viendo como indulta al fiscal general del Estado".

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