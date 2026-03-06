Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Navarrete, el diseñador que se atreve a todo

Eduardo Navarrete es diseñador, emprendedor y un amante de la adrenalina. Por eso ha decidido aceptar un reto único: participar en El Desafío.

Eduardo Navarrete

Publicidad

Eduardo Navarrete no le tiene miedo a nada. Desde pequeño apostó por un camino en el que no todos creían: el de la moda. Pero hoy ha conseguido alzarse como uno de los diseñadores más reconocidos de nuestro país.

Tras crear su propia marca y su agencia de eventos, Eduardo Navarrete sigue superándose a sí mismo. Esta vez, se atreve con un reto muy distinto: el de El Desafío.

Hoy, Eduardo Navarrete nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa, tanto en lo profesional como en lo personal. Un nuevo desafío que tiene claro que no se le resistirá. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Eduardo Navarrete

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Navarrete, el diseñador que se atreve a todo

Reconciliación de Isabel Pantoja con su hijo Kiko.

¿Se han reconciliado Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera? "Ella ha tenido un problema crítico relacionado con la salud"

3_Alba

Alba pasa a jugar la final con un panel de 500€ más un premio para dos

Cristóbal Soria, sobre los colegios en Ramadán
Religión y Educación

Cristóbal Soria, sobre la guía a los colegios de Barcelona por el Ramadán: "Nos obligan a normalizar este tipo de cosas"

2_Meloquedo
Mejores Momentos | 6 de marzo

El ‘me lo quedo’ le brinda a Alba un panel de ¡1.275€!

1_Laura
Mejores Momentos | 6 de marzo

La letra oculta premia a Laura con el ‘super comodín’ y 500€

La concursante ha conseguido descifrar la ‘letra oculta’, que estaba repetida en cinco ocasiones.

Curso de maquillaje por el 8M.
Polémico taller de maquillaje

Suspenden un curso de maquillaje para mujeres maltratadas: "Lo más doloroso es que digan que las voy a enseñar a tapar moratones"

Lo que iba a ser una actividad más dentro del programa del Día Internacional de la Mujer ha terminado convertido en una tormenta política y social. Un taller de maquillaje para ayudar a mujeres a afrontar entrevistas laborales se hizo viral en redes sociales y desató una oleada de críticas, insultos y amenazas.

Chipirones crujientes con piquillos y huevo poché

Receta de chipirones crujientes con piquillos y huevo poché, de Joseba Arguiñano

Tragedia en la pasarela de Santander.

El padre de Elena, la última víctima mortal del puente de Santander: "Si los buzos hubieran bajado la podían haber rescatado con vida"

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Langostinos a la americana con arroz: una receta sabrosa y ligera de Karlos Arguiñano

Publicidad