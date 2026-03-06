A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Eduardo Navarrete, el diseñador que se atreve a todo
Eduardo Navarrete es diseñador, emprendedor y un amante de la adrenalina. Por eso ha decidido aceptar un reto único: participar en El Desafío.
Eduardo Navarrete no le tiene miedo a nada. Desde pequeño apostó por un camino en el que no todos creían: el de la moda. Pero hoy ha conseguido alzarse como uno de los diseñadores más reconocidos de nuestro país.
Tras crear su propia marca y su agencia de eventos, Eduardo Navarrete sigue superándose a sí mismo. Esta vez, se atreve con un reto muy distinto: el de El Desafío.
Hoy, Eduardo Navarrete nos cuenta cómo afronta esta nueva etapa, tanto en lo profesional como en lo personal. Un nuevo desafío que tiene claro que no se le resistirá. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
