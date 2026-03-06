La letra oculta premia a Laura con el ‘super comodín’ y 500€

Las tiradas de Laura en este panel han estado acompañadas de varios gajos de tres cifras, pero al caer en el gajo de 100€ y decir la letra ‘D’, ha conseguido 500€ añadidos a lo que ya tenía, lo que la ha permitido descifrar la ‘letra oculta’.

Tras comprar las dos últimas vocales que faltaban en el panel, Laura ha conseguido encontrar la respuesta. Con 800€ en su marcador, la concursante del atril rojo lo ha resuelto para posicionarse en cabeza respecto a los demás concursantes.

La sevillana había caído en el ‘se lo doy’ en su primera tirada del panel, después de que le llegara el turno por la ‘quiebra’ de Alba, pero no tenía dinero acumulado, por lo que ha conservado el turno hasta ganar el panel.