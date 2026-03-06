Alba pasa a jugar la final con un panel de 500€ más un premio para dos

Aparte de resolver un panel de 500€, Alba ha conseguido caer en el gajo del ‘premio’, que estaba posicionado entre una ‘quiebra’ y un ‘se lo doy’, para ganar una cena para dos valorada en 150€.

Aunque ya partía en cabeza antes de empezar el panel, gracias al que había conseguido anteriormente de 1.275€, Alba ha querido asegurarse la final sin intentar apuntar a un bote que tenía demasiado cercano cuando podía probar a caer en él.

La administrativa ha resuelto el panel de este ‘plato para entrar en calor’, consiguiendo su segunda ‘ola’ del programa de hoy y yendo a la final con la ‘ayuda final’ del ‘super comodín’.