El ‘me lo quedo’ le brinda a Alba un panel de ¡1.275€!

Gracias a caer en este gajo, Alba, además del ‘super comodín’, le ‘robado’ a Alba una ‘doble letra’ que ha sabido utilizar en el momento adecuado. Al caer en un gajo de 150€, ha podido aumentar la cantidad de su marcador.

Estas dos concursantes han mareado al ‘super comodín’, ya que se lo han devuelto entre ellas hasta en cuatro ocasiones. Finalmente, Alba ha preferido quitárselo a la concursante del atril amarillo antes que una ‘ayuda final’ o la primera parte del ‘gran premio’ a Gus.

Después del uso de la ‘doble letra’, Alba ha necesitado una tirada más. Al caer en un gajo de 75€, que estaba repetido hasta en cuatro ocasiones, ha conseguido poner su marcador en 1.275€ y encontrar la respuesta para resolverlo.