Víctima de la estafa que usa la imagen de Pablo Motos: "Me lo creí y perdí 300.000 euros"

La última moda en estafas es usar la imagen de famosos generada por Inteligencia Artificial para engañar a los usuarios. Normalmente, estos falsos famosos recomiendan aplicaciones o inversiones que en realidad son una trampa, aprovechándose de la confianza que suelen generar en el público.

Pablo Motos ha denunciado que ha sido objeto de estas prácticas y advierte al público que no se fíen de ese tipo de vídeos. Sin embargo, para Ana ya es tarde: ha perdido 300.000 euros por una estafa que usaba la imagen del presentador de El Hormiguero.

Ana nos cuenta que todo empezó con lo que parecía una entrevista de El Hormiguero a Jordi Évole, en la que este recomendaba una aplicación de inversiones. "Justo ese día no vi el programa y me creí lo que leí", asegura Ana, "tanto como Pablo Motos como Jordi Évole son personas que generan confianza".

Al principio parecía tener beneficios, pero llegó un punto que, para cerrar la cuenta, comenzaron a pedirle dinero, hasta hacerle perder 300.000 euros. "Cuando quise retirar mi dinero de la cuenta, me dijeron que no se podía", recuerda Ana, "me dijeron que necesitaba invertir más para sacar lo que había obtenido".

A día de hoy, Ana no ha logrado recuperarse de este duro golpe, hasta el punto de que ha tenido que poner su casa en venta. Una estafa que le ha costado muy cara y que cada vez se cobra más víctimas.