Vicente Vallés: "Con el 'no a la guerra' Pedro Sánchez ha hecho oposición a Aznar veintitantos años después"

Pedro Sánchez ha vuelto a elevar en público el lema de 'no a la guerra' que ya resonó en las calles de toda España por la guerra de Irak (2003). "El lema del 'no a la guerra' me ha rejuvenecido veintitantos años y me he recordado a mí mismo cubriendo esa información, el trío de las Azores...", comentaba Vicente Vallés.

Añadía el director y Presentador de Noticas 2 en Antena 3 Noticias que "hoy Sánchez ha hecho oposición a Aznar veintitantos años después". Cree Vallés que "seguramente el mundo sería un lugar mejor si el presidente de EEUU fuera otro distinto al que es" pero es lo que tenemos y hay que tener en cuenta que las relaciones internacionales no se rigen por la simpatía entre presidentes, ni son de amistad, son de intereses.

"España tiene intereses propios que defender, entre estar a favor de lo que ha hecho Trump en Irán y estar absolutamente en contra hay un margen de grises enorme", matiza.

"No creo que vaya a pasar casi nada de lo que Trump dijo ayer"

Sobre el discurso de Sánchez, Vallés reconoce que le ha retrotraído a otras declaraciones públicas del presidente del Gobierno. "Me ha recordado el tono que tenía cuando nos informaba de las catástrofes que se nos venían encima por la pandemia".

No cree que vaya a pasar casi nada de lo que Trump dijo ayer "porque habla mucho". Como tampoco cree que España vaya a sufrir una catástrofe económica. "A Sánchez lo que le interesa es hacer hoy lo que necesita para seguir gobernando mañana, es una bravuconada. Estamos en la táctica que es lo que siempre maneja muy bien Pedro Sánchez y no en la estrategia que nunca le importa".

Vicente Vallés plantea una renegociación del uso de las bases militares

Señala Vicente Vallés que si no nos gusta el uso que EEUU hace de las bases eso debería renegociarse. "Si no nos gusta que de 32 países 31 firmen un papel por el cual se comprometen a subir el gasto militar al 5%, a lo mejor hay que renegociar esto".

Recuerda Vicente Vallés que siendo un becario la primera noticia que cubrió fue una negociación del Gobierno de Felipe González con el Gobierno de Estados Unidos para reducir el número de bases en España. Es ese momento eliminaron la base de Torrejón y de Zaragoza y se limitaron los usos de Morón de la Frontera y Rota.

