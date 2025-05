La Guardia civil estalla contra Koldo por acusarles de filtrar las conversaciones: "Es increíble que siempre se apunte al más débil"

Es una de las preguntas que más se ha repetido en las últimas horas ¿Cuál es el origen de la filtración? ¿A quién se señala cómo responsable de estas conversaciones móviles que estamos conociendo?

El origen de la filtración

Desde el PSOE hablan de filtración pero de momento no han denunciado oficialmente y han señalado directamente a quien está a cargo de la investigación, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. El presidente del Gobierno no se ha pronunciado pero sí Ábalos que ha declarado a el diario "El periódico" que guardaba esos mensajes para escribir sus memorias. Esos mensajes se encontraron en unos discos duros en el registro de la casa de Koldo. ¿Por qué estaban allí? Con esas declaraciones ¿insinúa Ábalos que los ha filtrado el propio Koldo? De momento todo son especulaciones.

Desde Toledo el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, apunta que la filtración podría salir directamente de Ábalos que amenaza con tirar de la manta. Ábalos dice que le sorprende que esos mensajes hayan provocado tanta inquietud porque son "de las menos graves que ha habido" e insiste en que guardaba todo ese material para escribir un libro con sus memorias.

En "Espejo Público" tenemos también una primera valoración de Koldo a ese mensajes en nuestro chat secreto. Koldo se borra de la ecuación y señala directamente a la UCO "no sé de dónde han sacado esas conversaciones privadas que ha filtrado la UCO. A mí no me quieren dar una copia de los dispositivos que han intervenido por tanto no sé dónde ha salido todo esto, pero en todo caso se aparta del objeto que la justicia ha pedido a la UCO.

La UCO se defiende

La Guardia civil se defiende tras las insinuaciones de ser ellos el origen de la filtración. Entrevistamos a Javier Torrellas, Portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, "nosotros de la Asociación Unificada de Guardia Civiles, que hemos sido muy claros. la UCO, es una unidad profesional, rigurosa e independiente que hace un trabajo siempre bajo la figura de jueces y fiscales." y añade que "esto no tiene sentido, tenemos la absoluta certeza de que no ha salido de ahí y que alguien tendrá que asumir su responsabilidad". Torrellas reconoce que son conversaciones privadas pero recuerda que en medio están dos cargos de gobierno y el presidente del gobierno.

Para el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles "es increíble que siempre se apunte al más débil, en este caso, a labores civiles, es muy fácil ser el muerto y tirar balones fuera". pongo la mano en el fuego en el sentido de que la profesionalidad, la riguridad y la independencia de los miembros de la UCO en este caso de la UCO, es tan fuera de todas las dudas" y zanja que "aseguro casi con toda la posibilidad que la UCO no tiene nada que ver en esta filtración".

