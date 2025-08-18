Carlos Martínez, secretario del PSOE en Castilla y León, en Espejo Público: "El Gobierno de Mañueco pasará a la historia por llamar despilfarro a las brigadas forestales"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha hablado en Espejo Público sobre la situación de emergencia que se está viviendo en la comunidad por la oleadas de incendios forestales que ya han calcinado miles de hectáreas.

El secretario del PSOE ha sido crítico con la gestión de la Junta de los incendios forestales y ha señalado directamente al presidente Alfonso Fernández Mañueco. "He escuchado a Mañueco frases lapidarias que le van a perseguir de por vida, como decir que es un despilfarro mantener brigadas forestales durante todo el año o que tiene el vicio de comer", denuncia.

Martínez ha recordado que esas declaraciones son especialmente graves cuando “hay brigadistas con jornadas laborales infinitas y vecinos que, de forma voluntaria, se juegan la vida para proteger a sus familias”. Para el dirigente socialista, el problema es "una falta de planificación, de dirección técnica y de coordinación".

El líder socialista insiste en que lleva días pidiendo la declaración del nivel 3 de emergencia, una medida que permitiría el despliegue de más medios estatales. "Existe un mapa competencial claro y la ley de emergencia nacional puede hacer que el Consejo de Ministros declare unilateralmente comunidades como la nuestra. Pero creemos que debe hacerse de forma consensuada, y llevamos reclamándolo desde hace una semana", ha señalado.

Martínez ha criticado además que el propio Mañueco reconociera a través de redes sociales que había pedido la intervención del Ejército de Tierra, mientras se resistía a elevar el nivel de alerta pese que hace dos dias dijera que estaba controlado. "Nos negamos a escalar al nivel 3 por no reconocer, en un orgullo malentendido, nuestra propia incompetencia", ha reprochado antes de advertir de los "costes económicos, sociales y ecológicos devastadores que esta falta de previsión está teniendo en Castilla y León".

En referencia a las polémicas declaraciones del Ministro de Transportes, Óscar Puente, el dirigente socialista apunta que, aunque no comparte siempre sus formas, "puso voz a la indignación de los vecinos. Las palabras de Puente en esos tuits son las que yo he escuchado permanentemente en cada uno de los municipios que he visitado en las últimas semanas”.

De cara al futuro, Martínez pide dar un paso adelante en positivo: "Necesitamos consensos políticos para generar de forma inmediata un plan de prevención de incendios, así como un plan de recuperación económica, social y medioambiental para todos los territorios afectados”. Según denunció, Castilla y León afronta la crisis "con un sistema de prevención del siglo XXI ahora contamos con medios de los años 80, y con una carencia absoluta en la cobertura de servicios básicos para la ciudadanía".

