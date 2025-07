Última hora de Santos Cerdán, en directo | Primera noche en prisión acusado de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal

Cerdán negó que él o el PSOE hubieran recibido pagos de mordidas: "Soy inocente, no me he llevado un euro y no hay financiación irregular del PSOE", dijo en última instancia.

El que fuera número 3 de los socialistas no ha querido tirar de la manta y se ha considerado víctima de una persecución política por negociar la investidura de Pedro Sánchez con el PNV y con EH Bildu: "El Gobierno de Sánchez no gusta, yo sólo he trabajado para hacer gobiernos de coalición en este país. Eso molesta a estos poderes y nos arrastran por el fango", dijo.