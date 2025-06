Zaida Cantera cuenta lo que se decía sobre Santos Cerdán en el PSOE: "Mi error fue no contárselo a Pedro Sánchez"

Zaida Cantera, exmilitar y exdiputada del PSOE, analiza en Espejo Público la declaración del secretario de organización del PSOE Santos Cerdán en el Tribunal Supremo. Asegura que no se alegraría de ver a Santos Cerdán en la cárcel. "No me alegro por el mal ajeno, jamás", concluye.

Ante la declaración de Cerdán tiene sentimientos encontrados. Por una parte sentimientos de "satisfacción porque tendrá que dar cuenta de todo lo que ha hecho" pero por otro lado de "pena y tristeza porque ha tirado por la borda el trabajo de mucha gente honrada".

"Cómo mercadeaban con las mujeres es algo vergonzoso para cualquier socialista"

Desconoce si será capaz de demostrar su inocencia desde el punto de vista penal pero mantiene que sabemos de la veracidad de algunos de los audios de cómo merodeaban con las mujeres. "Eso es algo vergonzoso para cualquier socialista. Hay mucha gente que trabaja justo y exactamente por lo contrario". "Esos 3 señores, simplemente con esos audios tiran por tierra todo y extienden esa mácula sobre el resto de integrantes del partido", destacan.

"Fue un error no ir directamente a Pedro Sánchez a comentarle lo que se decía de Santos Cerdán"

Cree que fue un error no haber ido directamente a contarle a Pedro Sánchez lo que se comentaba en distintos círculos sobre Santos Cerdán. Recuerda cómo en una ocasión estaba solucionando una proposición no de ley que se iba a tratar en la comisión de defensa que atañía a cuestiones de Navarra y entonces hablando con su interlocutor él ya le advirtió algunas cuestiones y le dijo que tuviera cuidado con Santos Cerdán. Me dijo: "Es de los que trincan".

Cree que tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero ponían la mano en el fuego por Pedro Sánchez porque creían en él. "No tengo ninguna duda de que creían en su inocencia", señala.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.