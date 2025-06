El director de El Mundo no cree que Pedro Sánchez fuera ajeno a los tratos de Cerdán y Ábalos: "Ni lo creo yo ni nadie con 2 dedos de frente"

Una de las grandes preguntas de la trama de corrupción que salpica al exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de organización Santos Cerdán y el presunto conseguidor Koldo García es si el presidente del Gobierno Pedro Sánchez sabía de las andanzas de estos 3 hombres, muy cercanos a su persona. Según cuenta El Mundo, el PSOE presionó con dádivas a Ábalos para comprar su silencio. Cerdán le habría ofrecido al exministro tras estallar el caso un sueldo, pagar a su abogado y rehabilitarlo en el caso de salir absuelto del caso.

Santos Cerdán le pedía a cambio a Ábalos que dejase su acta de diputado y que guardase silencio. Este era un pacto de no agresión con el ejecutivo de Pedro Sánchez. Apunta el director de El Mundo, Joaquín Manso, que "un compromiso de estas características y en una maniobra de encubrimiento es muy difícil que alguien pueda llevarla a cabo si no es con el permiso de Pedro Sánchez". Cree así Manso que Santos Cerdán no le pudo ofrecer el pacto a Ábalos sin que Pedro Sánchez estuviera informado: "No lo creo yo ni nadie con dos dedos de frente", añade.

Esta oferta se la hace Santos Cerdán a Ábalos a través de unos mensajes de WhatsApp a los que ha tenido acceso El Mundo. Unos mensajes que se han usado para elaborar una información periodística.

"Sánchez no impone una organización cesarista para después desconocer qué hace su mano derecha"

Cree el periodista Joaquín Mando que "Sánchez no impone una organización 'cesarista' en el PSOE para después desconocer qué hace su mano derecha respecto a situaciones tan delicadas como esta". Considera que el partido tenía todos los elementos para conocer la gravedad de la implicación. "El ejercicio de teatralización de impostura de farsa que vivimos el jueves pasado no nos puede evitar que existían elementos de juicio más que suficientes ya entonces para que el partido supiera qué es lo que se le venía encima".

Finalmente el exministro Ábalos no aceptó la oferta. No quería dejar el escaño y le salía más a cuenta permanecer aforado. Explica Joaquín Manso que en ese momenton en el PSOE hay pánico a que Ábalos no deje el escaño, que vulnere la autoridad del partido y ahonde en la debilidad política del presidente.

"Sánchez no va a hacer nada que ponga en riesgo su supervivencia en el poder"

Cree que después de conocer estas revelaciones Sánchez no va a hacer "nada que ponga en riesgo el poder y su supervivencia personal". "Lo que no va a hacer es convocar elecciones. Es improbable que haga también una cuestión de confianza, aunque no diría imposible. Elevaría mucho el coste para los socios y para sí mismo. El anuncio de una remodelación cercena la posibilidad de que públicamente se expresen dudas desde los órganos clave. Lo más probable es que los cambios que se anuncien vayan destinados a 'bunkerizarse', la prioridad es su supervivencia personal".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.