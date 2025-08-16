Antena 3 LogoAntena3
Agnès Llobet reflexiona sobre la evolución de su personaje en Sueños de libertad: "Gema ha crecido muchísimo"

Si hay un personaje que ha dado un gran cambio es Gema, interpretado por Agnès Llobet en la ficción de Antena 3.

Cuando la conocimos, era solo la mujer de Joaquín y la amiga de María. Trabajaba en la casa de os De la Reina, era reservada, con carácter y mostraba cierta tristeza.

Sin embargo, poco a poco hemos ido descubriendo a una Gema fuerte, justa y con un gran corazón. Como Joaquín nos hemos enamorado de esa Gema que ha tenido una gran evolución a lo largo de todo este tiempo.

Gema ahora es una mujer nueva que trabaja en la tienda y que ha conseguido uno de sus grandes sueños: convertirse en madre. La joven junto con Joaquín se han convertido en padres del pequeño Teo cuando él más lo necesitaba. El niño se quedó huérfano y, aunque le ha costado adaptase a ellos, ahora forman una bonita familia.

Gema evita que Teo se marche y él le acaba confesando su mayor miedo: “No quería quedarme sin madre otra vez”

Hemos hablado con Agnès Llobet que nos ha contado lo significativo e importante que está siendo interpretar a Gema en Sueños de libertad.

Desde su primera aparición, su personaje ha tenido una gran evolución. "Gema ha crecido muchísimo", nos ha confesado la actriz que le da vida gracias, según ella, a los guiones, la visión de los distintos directores y la química que ha ido creando Gema con otros personajes como Joaquín, María y más adelante las chicas de la tienda.

La intérprete nos ha contado que Gema era un persone que de primeras no tenía tanta identidad y sorprendentemente va creciendo de manera inesperada.

Agnès Llobet nos ha revelado que uno de los grandes cambios fue cuando Gema empezó confiar en las que luego se han convertido en sus grandes amigas: las chicas de la tienda. Y es que a Gema le costaba mucho crear vínculos afectivos y por eso "se agarraba a la mala hierba" y se apoyaba tanto en Isabel y luego en María.

Las chicas de la tienda animan a Gema a que adopte un niño con Joaquín tras saber que no podrá quedarse embarazada

Esta evolución ha sido muy gratificante también a nivel profesional y ese que para Gema fue muy importante el ir entrando en es nuevo mundo y también lo fue para Agnès Llobet que tuvo que ir aprendiendo a dejar esas tramas más oscuras para dar paso a un mundo rosa y sin tanto drama y a esa nueva Gema: "Las primeras semanas de rodaje fue cómo paso a paso".

Además, ese cambio no fue nada fácil ya que, al principio, su personaje no encajó con las chicas de la tienda. A Gema le costó mucho que confiasen en ella y demostrar que ella también era un mujer fuerte y con un gran corazón.

La intérprete ha confesado que las actrices que dan vida a Carmen, Claudia y Fina, las chicas de la tienda, le han ayudado mucho en este proceso y que son maravillosas. "El elenco es uno de los grandes pilares de esta serie".

Así poco a poco hemos ido descubriendo a una Gema que todavía nos tiene mucho que contar. Sigue disfrutando de ella y de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3.

