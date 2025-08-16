¡Escupe a su nieto!
“De tal palo, tal astilla”: el desprecio de Gülçiçek a Aziz tras enterarse de su traición a Bahar
Gülçiçek no ha dudado en humillar a Aziz frente a todos tras confirmar que fue él quien actuó contra Bahar.
Ante las preguntas de sus abuelas, Aziz Uras ha intentado negarlo todo. Ha asegurado que no había sido él quien escribió la queja y que, si llevaba su firma, debía de tratarse de una falsificación.
Incluso ha insinuado que podía haber sido obra de otra persona. Pero la presión ha podido más que las excusas, y finalmente ha confesado: sí, la había escrito él. Lo hizo en un momento de rabia y se la entregó a su padre, aunque después la tiró.
La reacción de Gülçiçek ha sido demoledora. Decepcionada y enfadada, le ha soltado un frío “de tal palo, tal astilla” antes de escupirle a los pies.
Nevra, por su parte, tampoco ha disimulado su frustración. En cuestión de minutos, Aziz ha pasado de ser el nieto que les daba fuerzas a convertirse en una decepción.
