"Fue accidental": disfruta de dos nuevos capítulos de La Encrucijada el jueves a las 22:50

Descubre todo lo que está por venir en la serie del momento.

Descubre todo lo que está por venir en la serie del momento.

La Encrucijada está batiendo todos los récords y sin duda se ha convertido... ¡en la serie del verano! El romance entre Amanda y César y la ansia de vengar el nombre de Roberto Hurtado ha conquistado a todo el país.

Pero las cosas no se están poniendo nada fáciles para César: aunque ha conseguido sobrevivir al disparo de un misterioso sicario, es consciente de que, ahora que Octavio conoce su identidad, no parará hasta destruirle.

¿Conseguirá salvarse y vengar la muerte de su padre? Y lo más importante... ¿salvará su amor con Amanda?

No te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Los jueves, a las 22:50, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya desde atresplayer.

Álvaro y Laura, unidos por un corazón roto: ¿nueva pareja en La Encrucijada?

El lunes y el martes veremos cómo el entorno de Bahar hará todo lo posible por salvarla después de que sufra un fuerte choque en la carretera.

