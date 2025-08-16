"Fue accidental": disfruta de dos nuevos capítulos de La Encrucijada el jueves a las 22:50

La Encrucijada está batiendo todos los récords y sin duda se ha convertido... ¡en la serie del verano! El romance entre Amanda y César y la ansia de vengar el nombre de Roberto Hurtado ha conquistado a todo el país.

Pero las cosas no se están poniendo nada fáciles para César: aunque ha conseguido sobrevivir al disparo de un misterioso sicario, es consciente de que, ahora que Octavio conoce su identidad, no parará hasta destruirle.

¿Conseguirá salvarse y vengar la muerte de su padre? Y lo más importante... ¿salvará su amor con Amanda?

No te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada. Los jueves, a las 22:50, en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya desde atresplayer.