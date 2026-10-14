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BUQUES MARROQUÍES

Gan Pampols analiza la entrada en aguas españolas de buques marroquíes: "Pone en riesgo le vida y funcionamiento de Ceuta"

El teniente general retirado, Francisco José Gan Pampols, explica que la información contada 75 días después por Pedro Sánchez, busca perjudicar a Marruecos ante Europa.

General Pampols

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Manuel Pinardo
Publicado:

Francisco José Gan Pampols, teniente general retirado ha analizado la información publicada esta semana sobre la entrada en aguas españolas de varios buques marroquíes los días 30 y 31 de julio. Pampols, a la pregunta de si es un hecho puntual tal y como dice Pedro Sánchez, se muestra contundente: "Me recuerda al neolenguaje, no es un hecho puntual que varias embarcaciones de guerra con sistemas de posicionamiento entren en aguas territoriales de España".

El propio teniente general, pone en relación otros hechos que suceden simultáneamente de carácter híbrido: "Se aprecia una desestabilización de una zona concreta de territorio de soberanía nacional, poniendo en riesgo las condiciones ordinarias de vida y funcionamiento de Ceuta".

El 'modus operandi' de Rabat

Lo que en un primer momento intentó Marruecos y Rabat, fue crear tensión. "En el momento en el que no responden a una llamada en aguas internacionales, demuestran que no quieren reconocer la soberanía española en las aguas internacionales", explica Pampols.

Respondiendo a la pregunta de Susanna Griso de si se trata de un acto de guerra, el teniente lo tiene claro: "Para que sea un acto de guerra, tiene que haber una acción de guerra como embestir a un buque o lanzar un proyectil. En este caso concreto los pilotos lo llaman, lucha de perros".

Intentan perjudicar a Marruecos

Por último, Pampols ha querido hablar sobre si la publicación de esta información puede llegar a perjudicar a Marruecos y ha sido clara: "Es poco habitual que una información de estas características, se filtre así abiertamente, porque lo lógico es que sea el propio Gobierno el que explique las circunstancias", pero afirma que la publicación 75 días después, sea posible que tenga los intereses de perjudicar Marruecos.

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