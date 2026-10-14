El almirante Garat, sobre la entrada de buques marroquíes en Ceuta: "Marruecos nos ha utilizado para presionar al Gobierno de España"

Durante el 30 y 31 de julio, varios buques de guerra de Marruecos cercaron Ceuta coincidiendo con la entrada masiva. Sánchez ha considerado esto como "un hecho puntual" y se ha felicitado de que la normalidad está regresando de forma progresiva.

En una conversación con los periodistas en el Palacio Real durante la recepción ofrecida por los Reyes el 12 de octubre, Sánchez ha admitido que "fueron días muy intensos", aunque no ha querido vincular esos hechos con la entrada masiva de migrantes.

El almirante retirado, Juan Rodríguez Garat asegura que la foto que circulaba por las redes de una reunión del Gobierno trataba de este tema: "Ya sabemos exactamente de qué estaban hablando, fue un suceso grave desde el punto de vista político que confirma que todo lo que ocurrió fue un acto de guerra híbrida por tierra y mar".

La verdadera intención de Marruecos no era la de provocar una guerra militar, "Marruecos nos ha utilizado para presionar al Gobierno de España, para hacer concesiones que ni sabemos cuales son", explica el almirante retirado.

"El Gobierno se equivoca"

El almirante asegura que el Gobierno se está equivocando al tacharlo de "hecho puntual" ya que lo que hicieron fue mandar dos barcos a la zona, demostrando que España y Marruecos se llevan mal: "El Gobierno tiene una asignatura pendiente porque ni siquiera reconocen que esto ha ocurrido".

Incluso las palabras de Felipe VI ayer en su visita a Ceuta en la que pidió "buena fe" con nuestro vecino, han dado de qué hablar.

"Marruecos es nuestro vecino, si ellos aprovechan las circunstancias para presionarnos para que cedamos nuestras posiciones, no podemos seguir poniendo la mejilla", reitera Garat. El propio almirante retirado asegura que la política del Gobierno frente a Marruecos ha fracasado y la única política que tienen es la del relato ya que les "hubiera gustado que no nos hubiéramos enterado", concluye.

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