Montse Mínguez (PSOE): "Con las ganas que tienen la derecha de elecciones, ahora parece que tienen miedo"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha respondido a las preguntas de Susanna Griso sobre la vivienda, Ceuta y la polémica Ley de Nietos tras la suspensión del Tribunal Supremo. La portavoz ha querido comenzar respondiendo a la pregunta sobre la información de la aparición de buques marroquíes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

"Yo creo que los días 30 y 31 fueron muy intensos, ayer el presidente lo explicó, no hay nada que esconder, de hecho se han desclasificados papeles de todo lo que sucedió y estamos trabajando en devolver la normalidad a Ceuta", explica la portavoz.

A lo que Susanna Griso le responde si no le parece suficiente importante este tema para que el presidente no lo contase antes. Mínguez ha evitado responder a esa pregunta concreta y ha apostillado que el Gobierno está en busca de una solución: "Se ha explicado lo que pasó y lo importante son las soluciones, lo único que sabemos hasta ahora es que ocurrió una crisis migratoria. El Gobierno se tiene que basar en hechos, y se tienen que dar respuestas, y en esas soluciones por ejemplo hay un decreto de ayudas que hay gente que votó que no", responde.

Sobre la Ley de Nietos

Respondiendo a la pregunta sobre la ley de nietos, Mínguez habla de una ley que quiere reparar una injusticia sobre los exiliados que tienen derecho a voto: "Cómo se le explica a esta gente que votó en 2023 y que ahora no va a poder votar", y recalca que el propio Partido Popular llevaba en su plan electoral la Ley de Nietos.

Susanna Griso, debatiendo con la portavoz por la Ley de Nietos, le tacha de estar "nerviosos" en base a este tema de cara a las elecciones generales: "Nerviosos ninguno, insistimos, la Ley de Nietos la quería llevar el PP y apenas ha variado la intención del voto en los últimos años. Con tantas ganas que tiene la derecha de elecciones, ahora parece que tienen miedo por querer quitarle el derecho a voto con esta ley".

La vivienda y las pensiones en España

Montse Mínguez, ha tenido que responder a la pregunta de Susanna que acusa a Sánchez de votar a favor en 2010 a la congelación de las pensiones. La propia periodista le pregunta a la portavoz del PSOE si van a sorprendernos a horas de la campaña electoral con una nueva subida de pensiones: "No, la subida es desde 2018, el presidente hace un aumento en función del IPC. Una ley que el PP vota en contra de esto. Esto es consecuencia de una situación de crisis económica que Rajoy no pudo solucionar. Pedro Sánchez lo que hace es revalorizar las pensiones al IPC", explica Montse Mínguez.

Por último, en base a la vivienda, la portavoz se ha defendido ante la información publicada por 'Artículo 14' sobre su pareja y los pisos que tiene alquilados y que han desahuciado a varias personas: "El ataque personal es lo peor que hay en política, es mentira, es una empresa familiar que lo hace bien, la ley de vivienda se está cumpliendo en Cataluña".

Además ha querido comentar que la ley funciona y que quieren ir más allá garantizando vivienda: "Defendemos a los propietarios, a las empresas y estamos en contra de los fondos buitre", concluye la portavoz.

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