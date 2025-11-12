Susana Díaz, sobre los últimos audios de Leire Díez: "Que caigan y que crujan a todos los que lo han hecho"

La grabación a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias supone un añadido al escándalo de la conocida como 'fontanera del PSOE', Leire Díez. Los intentos de influir en la labor del que fuera fiscal anticorrupción, Ignacio Stampa, por parte de Leire Díez se hicieron en nombre del Partido Socialista, según se escucha afirmar a la que se presentaba como periodista: "Soy la persona que ha puesto el PSOE".

"Corrupciones en el más amplio sentido"

La desconfianza del exfiscal Stampa le habría llevado a grabar aquella reunión en la que se le ofreció un ascenso a cambio de su colaboración, pese a haber sido apartado con anterioridad.

Javier Caraballo, periodista, hablaba abiertamente de "corrupciones en el más amplio sentido de la palabra: corrupción moral, corrupción de los principios". Además pone de manifiesto las múltiples grabaciones que existen sobre los distintos escándalos que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez: "Todo el mundo grababa todo el mundo".

"Un auténtico interrogatorio"

La falta de precaución de Leire Díez es clara y manifiesta, también en estos nuevos audios. La también periodista Ainhoa Martínez muestra su sorpresa ante la aparente temeridad con la que 'la fontanera de Ferraz' responde a todas y cada una de las preguntas del exfiscal Stampa: "Es que el fiscal le hace un auténtico interrogatorio (...) Está clarísimo que está grabando".

A la hora de analizar la actitud del Partido Socialista desde que el escándalo de Leire Díez irrumpiera en los medios de comunicación, cual elefante en cacharrería, Ainhoa reprocha del Partido Socialista su falta de actuación: "Me falta una actitud más proactiva. Si realmente esta persona era 'un verso suelto' (...) ¿Por qué no se han emprendido acciones judiciales contra ella?". Recordaba que es una medida que reclaman varios pesos pesados del PSOE, entre otros, Emiliano García-Page, o el exministro Jordi Sevilla, como dejaba claro poco después en su entrevista en Espejo Público.

"Esto es todo cutre y chusco"

Todavía con mucha mayor contundencia se pronunciaba la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que afirmaba que su partido está tardando demasiado en iniciar medidas legales contra 'la fontanera del PSOE': "Vamos tarde en la querella contra esta mujer. Todo esto es cutre y chusco. Hasta para hacer una cloaca es cutre".

Se explayaba en descalificativos, evitaba entrar en confrontaciones con los demás contertulios y hacía una sentencia para dejar clara su postura: "Que caigan y que crujan a todos los que lo han hecho".

