¿Quién será el próximo en caer según Víctor de Aldama? ¿Debe estar preocupado Sánchez? "Esto es solo un aperitivo"

Cada vez que aparece un nuevo caso que afecta al Partido Socialista, de una manera u otra aparece en escena Víctor de Aldama. La última, en el caso de las cloacas del PSOE. El nombre del comisionistas aparece en la agenda de Leire Díez. De hecho, el propio Aldama ha pedido al juez Pedraz personarse en la causa que investiga el caso como perjudicado de las cloacas del PSOE.

El portavoz de Aldama, Ramón Bermejo, ha estado en directo en Espejo Público para hablar de los escándalos que afectan al Gobierno y sobre lo que, según el comisionista y su portavoz, está por venir. Bermejo ha aclarado que Aldama se quiere personar porque cree que la trama encabezada supuestamente por Santos Cerdán y Leire Díez fue a por él, para que no revelara información a la fiscalía que dañase al PSOE. El portavoz de Aldama ha dicho que el comisionista era "objetivo" de las cloacas para "derribar de alguna forma la imagen y también el prestigio" de Aldama y sus afirmaciones, presionándole o intimidándole. Aunque Bermejo, además de a las cloacas, apunta a altos cargos del PSOE y del Gobierno: "detrás de esta posible cloaca hay mucho más que está orquestado desde el punto de vista con altos dirigentes del partido y del Gobierno".

Las 'profecías' de Aldama

Recordando la rueda de prensa de Leire Diez el año pasado donde apareció por sorpresa Aldama y donde el comisionista se enzarzó con la 'fontanera' y amenazó a Santos Cerdán y a Pedro Sánchez. Semanas después, Cerdán entró en la cárcel. Algo similar pasó con Zapatero. En noviembre de 2025, Aldama fue preguntado por quién consideraba que sería el próximo en caer. El comisionista mencionó al expresidente, que en aquel momento no aparecía en ninguna de las quinielas. Ahora, Zapatero está imputado y la semana que viene declarará en la Audiencia Nacional.

La duda ahora es a quién apunta Aldama de nuevo, y su portavoz se lo ha dejado claro a Susanna Griso: Pedro Sánchez. "Vamos a tener que estar muy pendientes de todo lo que va a acontecer, que esto es simplemente un primer aperitivo porque va a haber muchas más cosas que son importantes", ha asegurado Bermejo. El portavoz tiene claro que el presidente era consciente de todo lo que estaba pasando y prueba de ello es la postura que está tomando el Gobierno, que a pesar de todas las informaciones que van saliendo a la luz, no han tomado apenas medidas. Eso es, según Bermejo, porque el presidente está implicado. "Hay una responsabilidad que subyace siempre en esta cúpula y es el hecho de saber que están ocurriendo cosas, que están aflorando cosas, que si no se toman medidas cuando ya es tarde es porque tenías una anuencia con todo aquello que estaba pasando", ha sentenciado.

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