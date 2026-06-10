Antena 3Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Congreso de los Diputados

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, streaming en directo

Sigue aquí en directo la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados, el PP aprovechará para preguntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "¿cuál ha sido su papel en el Gobierno de Pedro Sánchez?". La titular de Defensa será objeto de otras dos preguntas de los populares, según consta en la relación de cuestiones registradas por los distintos grupos parlamentarios para ese Pleno de Control.

Precisamente, esta sesión se celebra con el trasfondo de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo. Entre las ausencias en esta sesión de control se encuentran: la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los responsables de Interior, Fernando Grande Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Hacienda, Arcadi España; Transportes, Óscar Puente; Industria, Jordi Hereu; Agricultura, Luis Planas; Igualdad, Ana Redondo, y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Sigue aquí la señal en directo desde el Congreso de los Diputados donde este miércoles se celebra la sesión de control al Gobierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Villarejo carga contra la prensa tras ser preguntado por una supuesta reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo"

Villarejo espera que le cite el juez del 'caso Leire Díez' porque se considera perseguido por "estas cloacas"

Publicidad

España

Congreso de los Diputados

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, streaming en directo

Discurso en catalán del papa León XIV en la catedral de Barcelona

Los independentistas se quejan de la falta del catalán en los discursos del Papa León XIV en Barcelona

Papa León VIX

La salud mental y la violencia machista centran la multitudinaria vigilia del papa León XIV en el estadio Lluís Companys de Barcelona

Foto de familia durante la clausura de la Asamblea Estatal de Sumar
Crisis Sumar

Dimite la secretaria de Organización de Sumar y denuncia una investigación interna por presunto acoso laboral

Rueda de prensa Congreso, Elma Saiz
CASO LEIRE

Moncloa evita posicionarse sobre la citación a Narbona

Villarejo espera que le cite el juez del 'caso Leire Díez' porque se considera perseguido por "estas cloacas"
OPERACIÓN KITCHEN

Villarejo carga contra la prensa tras ser preguntado por una supuesta reunión con Leire Díez: "Oiga, váyase a tomar por culo"

Tras salir del tribunal para declarar sobre la trama Kitchen, el excomisario ha protagonizado un momento de tensión con los periodistas al ser preguntado por una supuesta reunión con la 'fontanera' del PSOE.

Mercedes González
Mercedes González

Mercedes González aplaza su comparecencia en el Senado por el dispositivo de seguridad del Papa León XIV

La directora de la Guardia Civil pospone su presencia en la Cámara Alta tras ser citada para dar explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez.

Alfonso Fernández Mañueco

Alfonso Fernández Mañueco, investido presidente de Castilla y León con los votos del PP y Vox

Imagen de Nervis Villalobos

La UCO acude al Ministerio de Justicia para recoger información sobre el exviceministro de Venezuela, ligado al caso Leire

Imagen del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

El juez que investiga a Zapatero pide permiso a EEUU para usar como prueba el móvil de un exdirectivo de Plus Ultra

Publicidad