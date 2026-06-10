Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, streaming en directo

Durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados, el PP aprovechará para preguntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "¿cuál ha sido su papel en el Gobierno de Pedro Sánchez?". La titular de Defensa será objeto de otras dos preguntas de los populares, según consta en la relación de cuestiones registradas por los distintos grupos parlamentarios para ese Pleno de Control.

Precisamente, esta sesión se celebra con el trasfondo de las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al Ejecutivo. Entre las ausencias en esta sesión de control se encuentran: la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los responsables de Interior, Fernando Grande Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Hacienda, Arcadi España; Transportes, Óscar Puente; Industria, Jordi Hereu; Agricultura, Luis Planas; Igualdad, Ana Redondo, y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Sigue aquí la señal en directo desde el Congreso de los Diputados donde este miércoles se celebra la sesión de control al Gobierno.

Síguenos en nuestroy no te pierdas la última hora y toda la actualidad de