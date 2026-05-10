Isabel Preysler explica cómo está su hija Ana Boyer tras dar a luz a su primera hija con Fernando Verdasco

La felicidad sigue creciendo en casa de Isabel Preysler con la llegada de su décima nieta. El pasado 4 de mayo nacía la pequeña Mía, la primera hija de Ana Boyer y Fernando Verdasco, la cuarta de sus pequeños.

Ana Boyer y Fernando Verdasco saliendo del hospital | Europa Press

A pesar de la discreción de la que siempre hace gala Isabel, lo cierto es que la familia no puede disimular que está encantada con el nacimiento de la pequeña.

Ha sido Isabel quien ha dado la última hora sobre su hija Ana, que se está recuperando del parto de la pequeña, adaptándose a la llegada de un nuevo bebé a la casa con tres niños pequeños. Isabel Preysler ha confirmado que Ana está "muy bien, muy bien, fenomenal", y sin querer entrar en más detalles tanto ella, como Tamara Falcó e Íñigo Onieva, accedían a la celebración de la boda de Paco Arango y Begoña Aguilera.

Isabel Preysler, Tamara Falcó e Íñigo Onieva asisten a la boda de Paco Arango | Europa Press

Verdasco y Ana Boyer confirmaron, a través de sus redes sociales, que la niña ya había nacido, desvelando además el nombre que habían elegido. "04.05.26. Mía. Ya somos 6. Imposible explicar la felicidad que nos has traído".

La pareja publicó este post con una tierna fotografía en la que aparecían sus manos y las de sus tres hijos mayores junto a las de la pequeña, provocando un aluvión de felicitaciones en su muro de Instagram.