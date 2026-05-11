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La afinidad de Juan y Medio con Chihuahua: desde irse de compras, hasta salir de fiesta

El investigador ha desvelado con qué máscaras de esta quinta edición se siente más familiarizado.

La afinidad de Juan y Medio con Chihuahua

La afinidad de Juan y Medio con Chihuahua: desde irse de compras, hasta salir de fiesta

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Las teorías de Juan y Medio están siendo de las más alocadas que se le recuerdan a ningún investigador en Mask Singer. El mítico presentador español ha llegado pisando fuerte y siendo consciente de que bajo las máscaras se puede encontrar cualquier famoso del planeta.

Sin embargo, como no puede ser de otra manera, hay algunos disfraces con los que ha generado más afinidad. Esta vez, hemos podido conocer a qué máscara elegiría Juan para hacer según qué plan.

Si algo hemos podido sacar en claro, es la afinidad que ha generado con Chihuahua. El investigador ha desvelado que se iría de compras con ella, que se la llevaría de fiesta e incluso se marcharía a una isla desierta con su compañía. ¡Imperdible!

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