El serio problema al que se enfrentan Blake Lively y Justin Baldoni tras su batalla legal: "Ambos lo van a pasar mal"
Blake Lively y Justin Baldoni no han llegado a enfrentarse en un juicio, pero el daño a sus imágenes públicas ya está hecho. Ahora, de nuevo centrados en sus carreras, voces influyentes de Hollywood cuestionan sus futuros.
Blake Lively y Justin Baldoni evitaron pasar por un juicio que sin duda habría afectado aún más a sus reputaciones, ya de por sí bastante erosionadas a ojos de los fans.
Por sorpresa y a dos semanas de verse las caras en el juzgado, los actores llegaron a un acuerdo, declarándose victoriosos ambos tras meses de disputas, filtraciones y declaraciones impactantes.
Durante este tiempo, ambos han pausado sus carreras, centrándose en su enfrentamiento, siendo sus últimas películas la que protagonizaron los dos y fue el desencadenante de todo esta polémica: It Ends With Us.
Sin embargo, si esperan ponerse a rodar inmediatamente, es muy posible que se encuentren con un serio problema. Según ha contado The Hollywood Reporter, recogiendo testimonios de personas influyentes en la industria cinematográfica, los estudios se lo pensarán dos veces antes de contratarles.
"Están en la cárcel. Los dos", ha señalado un alto ejecutivo de un importante estudio. "¿Quién quiere trabajar con gente que llega tan lejos?", ha añadido.
"Ambos lo van a pasar mal", ha explicado el director de casting Matthew Barry, conocido por películas como El diario de Noah y Hora punta.
No obstante, la mayoría de personas consultas por el medio han reconocido que Lively tendrá un camino más fácil para volver a protagonizar cintas en Hollywood, aunque creen que debería de alejarse de roles cómodos e "interpretar un papel de villana y aprovechar todo su bagaje emocional".
Por su parte, Baldoni se enfrenta a un camino más difícil: "Con las acusaciones de que el rodaje era inseguro, es difícil imaginar que pudiera elegir el reparto de una película".
Un director de casting ha comentado que Baldoni podría regresar a sus orígenes como actor de televisión, como hiciera con Jane the Virgin, a lo que hay que añadir que cuenta con el apoyo de la compañía Wayfarer.
Junto a ellos, Ryan Reynolds ha sido otro de los nombres afectados colateralmente y podría enfrentarse a una reducción salarial en sus próximos proyectos.
Como precedente de este caso, aunque con muchos matices, está lo que les pasó a Johnny Depp y Amber Heard, siendo la intérprete la más perjudicada por el duro proceso legal que protagonizaron. "Es más fácil para los hombres", ha revelado un agente.
De esta forma, aunque hayan sorteado más problemas legales, ahora se enfrentan al desafío de reconstruir sus carreras.
