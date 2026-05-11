Hantavirus
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Dos de los pasajeros evacuados desde Canarias dan positivo, un estadounidense y una francesa
Sigue en directo online la última hora de la crisis sanitaria provocada por el hantavirus.
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Uno de los pasajeros estadounidenses del crucero MV Hondius ha dado "positivo" en hantavirus, otro de ellos presenta síntomas leves.
Se trata de uno de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados desde Canarias. El avión en el que viajan hacia su país de origen trasladará a los pasajeros asintomáticos al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes, en la Universidad de Nebraska, mientras que los que presentan síntomas "leves" serán llevados a un segundo centro de este tipo en su destino final.
El dispositivo de evacuación del buque afectado por un brote de hantavirus está previsto que finalice a las 19:00 horas de la tarde de lunes.
Un total de 94 pasajeros del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcaron en el puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife para tomar diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen.
En total se realizaron siete vuelos que transportaron a personas de ocho nacionalidades. En el previsto por Países Bajos viajaron ciudadanos de once nacionalidades distintas, según informó la ministra de Sanidad Mónica García.
Los 14 pasajeros españoles han pasado su primera noche de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Tedros Adhanom, ha recordado que la recomendación internacional para los contactos del crucero afectado por la alerta sanitaria es mantener una cuarentena de 42 días con seguimiento activo a partir del 10 de mayo.
También ha comenzado con síntomas compatibles con hantavirus un ciudadano francés, aunque habría que esperar a ver si da positivo en la prueba porque según recordó el director general de la Organización Mundial de la Salud, muchas de las personas que viajaban en el crucero tienen una edad avanzada y presentan otras patologías crónicas que también pueden provocar síntomas similares.
Quedan dos vuelos por despegar, el de Australia que se ha retrasado y otro que lo hará a modo de vuelo escoba con destino Países Bajos. En el barco se quedarán un total de 34 personas.
Se confirman dos nuevos positivos
Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo ha dado positivo en el test al que se le sometió, ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.
Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", ha explicado la ministra en una entrevista a la emisora France Info. Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento. El segundo, un pasajero estadounidense que dio "positivo débil", lo que Estados Unidos lo califica como "no concluyente".
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La OMS ha recomendado una cuarentena de 42 días para todos los pasajeros, del crucero en el que se ha detectado el brote de hantavirus, cuyo primer día empezaría a contarse el 10 de mayo, aunque los expertos en salud global han pedido calma, recordando a la población que este virus era mucho menos contagioso y representaba poco riesgo para la población general.
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Esta previsto que en esta jornada el MV Hondius realice el repostaje a primera hora de la mañana y por la tarde se llevarán a cabo los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros. Tras esas salidas quedarían en el barco 34 personas de la tripulación que continuarán el trayecto hasta Países Bajos.
Última hora del brote de hantavirus en directo | La teoría de las 'ratas nadadoras'
La otra polémica la ha protagonizado el presidente canario Clavijo al manifestar su temor porque las ratas saltasen del barco y llegasen a nado a la isla, un argumento que solo parece apoyar la IA. Clavijo lo intentó por todos los medios, arremetió contra el gobierno central, contra la falta de información y su última baza pasa por las ratas nadadoras. El presidente canario estaba muy preocupado por la capacidad de nado de los roedores, un temor alimentado por la inteligencia artificial. El presidente canario sin necesidad de ningún argumento más, le envió a Mónica García su increíble búsqueda y Sanidad respondió con un informe técnico basándose, entre otros factores, en la remota posibilidad de la presencia en el barco de estos animales. Los roedores tendrían que nadar 800 metros hasta la primera playa expandiendo el virus por la isla, algo que no se sostiene.
Última hora del brote de hantavirus en directo | La imagen de la polémica, un psiquiatra con un EPI debajo del brazo
Y medio de este dispositivo hay dos polémicas abiertas. La primera la protagoniza un técnico del operativo al que se ve bajándose de un autobús con un equipo de protección individual debajo del brazo. Tanto la responsable de Protección Civil como la ministra de Sanidad han explicado que se trata de un psiquiatra, que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y hacer seguimiento de su salud emocional. Indican que una vez llegado al aeropuerto el dispositivo contemplaba que se retirasen las medidas de protección que había llevado dentro del autobús y que tanto el EPI como el resto del material de protección se depositaron en el puesto de mando auxiliar instalado en el aeropuerto. También ha sido comentada en las últimas horas la imagen de uno de los pasajeros holandeses que ya en el autobús se le ve con la mascarilla sacada.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Desde el exterior felicitan a España por el operativo
La ministra García ha querido destacar en su última intervención que desde el exterior han felicitado a España por el operativo desplegado. Entre ellos el primer ministro de Países Bajos y el subdirector general de la OMS. La operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius se desarrolló con normalidad y según las previsiones.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona han dado negativo en la PCR
El avión del Ejército del Aire en el que viajaron los 14 españoles estaba totalmente protegido con asientos plastificados, camillas y hasta una cápsula burbuja. Además de estos 14 españoles se ha dado información sobre el estado de salud de otras dos españolas que estuvieron en contacto con la pasajera fallecida, una en Alicante y otra en Barcelona. Ambas mujeres están aisladas, la primera ha dado negativo en la segunda PCR y la de Cataluña ha dado negativo en una primera prueba. El protocolo continúa y serán sometidas a una prueba PCR en las próximas horas. Los dos pacientes permanecerán en cuarentena.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Primera noche de cuarentena en el Gómez Ulla de los españoles
Los 14 españoles han sido los primeros en abandonar el barco donde se ha detectado el brote de hantavirus. Desde Tenerife fueron trasladados a Madrid en un estricto dispositivo de seguridad. Antes de subir a un avión militar en el aeropuerto de Tenerife Sur, se han sometido a una desinfección exhaustiva a pie de escalerilla y cambiaron sus equipos de protección. Todos han pasado su primera noche de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.
Última hora del brote de hantavirus en directo | Un pasajero estadounidense ha dado positivo y otro presenta síntomas
El último vuelo en despegar de Tenerife ha sido el avión de estadounidense donde uno de los pasajeros ha dado "positivo" en hantavirus y otro de ellos presenta síntomas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. informó que de los 17 estadounidenses repatriados uno presenta síntomas leves y otro dio positivo en la prueba PCR para la cepa Andes del virus.
Última hora del brote de hantavirus en directo | A las 19:00 el crucero del hantavirus abandonará España
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus del MV Hondius. Si todo sale según lo previsto, esta tarde alrededor de las 19:00 horas el barco zarpará de España hacia su destino final, Países Bajos. Será una travesía de 5 días y una vez en tierra será desinfectado.
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