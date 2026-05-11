Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Dos de los pasajeros evacuados desde Canarias dan positivo, un estadounidense y una francesa

Uno de los pasajeros estadounidenses del crucero MV Hondius ha dado "positivo" en hantavirus, otro de ellos presenta síntomas leves.

Se trata de uno de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados desde Canarias. El avión en el que viajan hacia su país de origen trasladará a los pasajeros asintomáticos al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes, en la Universidad de Nebraska, mientras que los que presentan síntomas "leves" serán llevados a un segundo centro de este tipo en su destino final.

El dispositivo de evacuación del buque afectado por un brote de hantavirus está previsto que finalice a las 19:00 horas de la tarde de lunes.

Un total de 94 pasajeros del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcaron en el puerto canario de Granadilla, en la isla de Tenerife para tomar diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen.

En total se realizaron siete vuelos que transportaron a personas de ocho nacionalidades. En el previsto por Países Bajos viajaron ciudadanos de once nacionalidades distintas, según informó la ministra de Sanidad Mónica García.

Los 14 pasajeros españoles han pasado su primera noche de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Tedros Adhanom, ha recordado que la recomendación internacional para los contactos del crucero afectado por la alerta sanitaria es mantener una cuarentena de 42 días con seguimiento activo a partir del 10 de mayo.

También ha comenzado con síntomas compatibles con hantavirus un ciudadano francés, aunque habría que esperar a ver si da positivo en la prueba porque según recordó el director general de la Organización Mundial de la Salud, muchas de las personas que viajaban en el crucero tienen una edad avanzada y presentan otras patologías crónicas que también pueden provocar síntomas similares.

Quedan dos vuelos por despegar, el de Australia que se ha retrasado y otro que lo hará a modo de vuelo escoba con destino Países Bajos. En el barco se quedarán un total de 34 personas.

Se confirman dos nuevos positivos

Una mujer que figuraba entre los cinco franceses que el domingo fueron evacuados del barco HV Hondius desde Tenerife a París y que presentó síntomas de hantavirus durante el vuelo ha dado positivo en el test al que se le sometió, ha revelado este lunes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist.

Después de esos primeros síntomas mientras volaba hacia París desde Canarias, el estado de esa mujer "ha empeorado esta noche", ha explicado la ministra en una entrevista a la emisora France Info. Por otro lado, Rist ha señalado que se ha identificado a 22 franceses como casos de contacto que van a estar en aislamiento. El segundo, un pasajero estadounidense que dio "positivo débil", lo que Estados Unidos lo califica como "no concluyente".