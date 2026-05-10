Ana Mena hace los coros de ‘Las 12’ a Elsa en un emocionante dúo

Elsa salía al escenario de La Voz Kids para emocionar con su versión de 'La gata bajo la lluvia'. Antonio Orozco ha sido el primero en darse la vuelta y Edurne no ha tardado en seguir su estela. Ahora bien, por mucho que se haya ido con el equipo del catalán, la joven ha aprovechado su entrada en el programa para cantar junto a Ana Mena.

Era la prometedora concursante la que comenzaba a entonar la canción, mientras Ana le hacía los coros para dar ese toque tan emotivo a este gran momento de la velada. Los padres de Elsa no podían contener la emoción, que veían cómo terminaban 'Las 12' en un abrazo entre ambas.

Ana Mena ha aprovechado para reflexionar "las ganas" con las que vienen todos los concursantes a La Voz Kids. Unas ganas que se traducen en este tipo de actuaciones, donde tanto los coaches como los niños viven momentos que jamás olvidarán.

Revive este emotivo dúo dando play al vídeo de arriba. Y es que estamos todavía en la primera audición de La Voz Kids y ya estamos siendo testigos de actuaciones que harán historia en el programa.