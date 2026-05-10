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Mejores momentos | Gala 4

Lolita enseña sus piernas para reivindicar a las madres y las abuelas: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”

Lolita no ha podido dejar de admirar la increíble interpretación de J.Kbello y lo ha hecho con una reivindicación muy especial.

Lolita enseña sus piernas para reivindicar a las madres y las abuelas: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”

Lolita enseña sus piernas para reivindicar a las madres y las abuelas: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”

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Borja Tamayo
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La actuación de J Kbello ha sido uno de los mejores momentos de Tu cara me suena y ni tan siquiera Lolita se ha podido resistir a los encantos del concursante. Ahora bien, sus palabras no solo han sido de admiración, sino que también se guardaba una reivindicación bajo el vestido.

“Yo puedo ser su madre”, empezaba diciendo la cantante: “Pero las madres también nos fijamos y las abuelas también nos fijamos en la gente que tiene arte”. Unas palabras con las que ha defendido a toda la gente de su edad: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”.

Así, se ha ganado la ovación de los allí presentes. “¡Díselo reina!”, gritaba Chenoa mientras los concursantes estallaban en aplausos. Eso sí, Lolita ha querido ir varios pasos más allá (concretamente los necesarios para llegar al escenario) y ejemplificar que la edad solo es un número.

La cantante ha mostrado sus piernas al mundo y Manel Fuentes ha expresado lo que todo el mundo piensa: “¡La mejor abuela de España!”. Un gran momento que puedes volver a ver dando play al vídeo de arriba; así que no te lo pierdas.

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