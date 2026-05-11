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Las 'ratas nadadoras', protagonistas del choque entre Clavijo y el gobierno central en la crisis sanitaria del hantavirus

Fernando Clavijo intentó por todos los medios que el barco en el que se detectó el brote de hantavirus no llegase a Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Las 'ratas nadadoras', la última polémica política de la crisis sanitaria del hantavirus | Antena3

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Miriam Vázquez
Publicado:

La falta de entendimiento entre el gobierno canario y el central quedaba patente desde el primer momento de la crisis sanitaria provocada por el brote de hantavirus que se detectó en el crucero de lujo MV Hondius.

El presidente canario, Fernando Clavijo intentó por todos los medios que el crucero del hantavirus no llegase a Canarias. Primero arremetió contra el gobierno central por la falta de información, después se negó a que el barco atracase en la costa limitando todo al fondeo, pero su última baza ha sin duda la más sorprendente.

"Dado que de ese virus un vector de contagio pueden ser los roedores tenemos pues reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que desde luego ponga en peligro la seguridad de los canarios". Estas fueron las palabras del mandatario canario en las que expresaba su preocupación porque las supuestas ratas infectadas que podrían estar en el buque nadasen hasta tierra expandiendo el virus.

Para ellos los roedores tendrían que recorrer 800 metros a nado hasta la primera playa e ir expandiendo el virus por la isla. Un argumento que se puso en cuestión desde el primer momento, pero con el que el Clavijo argumentó no autorizar el fondeo del crucero MV Hondius en Tenerife para "no ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria" de las islas.

Clavijo habría recurrido a la inteligencia artificial para respaldar su teoría de las 'ratas nadadoras' asegurando que los roedores son buenos nadadores y que una presencia prolongada del crucero en el puerto de Granadilla podría dar lugar a situaciones de riesgo.

El sábado, el presidente canario habría enviado a Mónica García un WhatsApp con un texto de la IA. La respuesta de Sanidad fue mediante un informe técnico basándose, entre otros factores, en la remota posibilidad de la presencia en el barco de estos animales. Finalmente el Ejecutivo impuso al gobierno canario la acogida del buque.

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