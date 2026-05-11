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Muere un guardia civil durante el desembarco del crucero con hantavirus en Tenerife

El agente, de 62 años, sufrió un infarto durante el operativo llevado a cabo en el puerto de Granadilla y falleció a pesar de los esfuerzos de reanimación.

Imagen del operativo desplegado en el puerto de Granadilla de Tenerife

Muere un guardia civil durante el desembarco del crucero con hantavirus en Tenerife | Europa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

Un agente de la Guardia Civil ha fallecido este domingo durante el operativo para desembarcar en el puerto de Granadilla de Tenerife a los pasajeros del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus.

El agente, de 62 años, sufrió un infarto mientras se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo, tal y como ha informado a través de 'X' (antiguo twitter) la asociación profesional Jucil.

Pese a los esfuerzos de reanimación durante 40 minutos, el agente terminó falleciendo.

Primera noche en el Gómez Ulla

El fondeo del MV Hondius afectado por hantavirus tuvo lugar este domingo, y los pasajeros españoles ya han pasado su primera noche de aislamiento en el Hospital de Defensa Gómez Ulla de Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que por ahora ninguno de los 14 españoles que iban en el crucero ha tenido síntomas.

Dos nuevos positivos

Francia y Estados Unidos han confirmado dos nuevos positivos en hantavirus entre sus ciudadanos repatriados desde el MV Hondius en Tenerife este domingo.

En el caso francés, se trata de una mujer que ya tenía síntomas y que al someterse a la prueba ha dado positivo. En EEUU, además del pasajero que ha dado positivo, hay otro con síntomas.

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