Fernández - Miranda, sobre la evacuación del crucero Hondius en Canarias: "El Gobierno, aunque sea a rastras, ha reaccionado"

Este domingo a mediodía se instalaba en la costa sur tinerfeña, concretamente en el puerto de Granadilla, un despliegue por mar, tierra y aire para evacuar a los pasajeros a bordo del 'MV Hondius'. Un hecho que desde que se conoció genero tensión entre el Gobierno central y el canario, por la posible inseguridad que se pudiera generar en la isla.

Juan Fernández- Miranda, adjunto al director "El Confidencial", muestra su entendimiento a la reacción inicial de Fernando Clavijo que considera que viene motivada porque "no tenía información".

Asimismo, lanzando una baza a favor del gobierno de Pedro Sánchez. Siente que la reacción canaria "ha llegado demasiado lejos. No hacía falta prohibir y ponerse en oposición cuando al final el Gobierno, aunque sea a rastras, ha reaccionado y ha dado la coordinación", ha explicado.

"Clavijo ha hecho política"

Afra Blanco responde negando que Canarias no tuviera la información y acusa a Clavijo de "hacer política" de esta situación. Algo que argumenta con que el presidente canario tenia un informe que hablaba de esa duda que expone a los medios, además de todas las reuniones.

"El viernes por la mañana Canarias no tenia información, luego si", se reafirma Fernández- Miranda explicando que el presidente del Gobierno dio señales contradictorias, a pesar de ello reconoce que finalmente "la operación ha salido bien".

El operativo se ha llevado a cabo y los 14 españoles ya han pasado una noche en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán confinados hasta que los epidemiólogos consideren en función de como avance cada pasajero.

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