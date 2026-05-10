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Capítulo 85

Ferit cierra su historia con Diyar tras la caída de Sinan… ¡camino libre para Seyran!

El momento que todos los fans esperaban ha llegado. Con Sinan por fin detenido, Ferit no ha querido esperar ni un segundo más y ha puesto punto final a su historia con Diyar.

Ferit cierra su historia con Diyar tras la caída de Sinan… ¡camino libre para Seyran!

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La detención de Sinan ha quitado un peso de encima a Ferit, pero ha dejado al descubierto la grieta insalvable en su relación con la abogada. “Para hablar de nosotros he esperado a que detuvieran a ese tipo”, ha comenzado diciendo. Ella, consciente de que el amor de Ferit siempre perteneció a Seyran, se ha adelantado al golpe: “No te molestes, ya sé lo que me vas a decir”.

Diyar le ha echado en cara que él se había quitado el anillo hace días y que, en su mente, ya se había despedido de ella. Sin embargo, ha sido ella quien ha tomado las riendas de la ruptura final: “Ahora me toca decir adiós a mí”. A pesar del daño causado, Diyar le ha hecho una última advertencia antes de desaparecer de su vida: si vuelve a derrumbarse, esta vez no estará ella para levantarlo.

Ferit, conmovido por la entereza de la mujer que lo acompañó en sus momentos más bajos, solo ha podido dedicarle unas palabras de respeto: “Solo hay una Diyar como tú. Cuida de ella”. Con este adiós, Ferit se ha quedado por fin libre de compromisos, ¿es este el inicio de su nueva vida con Seyran?

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