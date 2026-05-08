Ana Oramas: "Clavijo consiguió que no se atracara, que era la intención inicial, que no se pusiera una carpa en el muelle"

Desde el primer momento en que se habló de la posibilidad de que el crucero MV Hondius podría recalar en Canarias aparecieron las primeras tensiones entre las administraciones central y autonómica. Desde el Gobierno de Canarias reprochaban no recibir apenas informaciones desde el Ejecutivo central sobre la crisis del crucero del brote de hantavirus.

"Cuatro días de despropósitos"

Ana Oramas niega que desde Coalición Canaria estén politizando la crisis del hantavirus y agradece la postura del presidente canario, Fernando Clavijo, que se mantuvo firme a fin de conseguir información de las autoridades españolas.

La vicepresidenta del parlamento canario califica la gestión de los primeros días de Madrid de "despropósito". Acusaba al ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y a la ministra Mónica García -Sanidad- de estar "escondidos", y ensalzaba que Clavijo se mantuviera firme en su negativa de recibir al buque, y consiguiera en las reuniones posteriores que, aceptando recibir al navío, este no amarrará en ningún puerto, sino que echará el ancla a varios cientos de metros de la costa de Tenerife -fondeará- y desde allí se emprenderán las operaciones de evacuación de los pasajeros.

"No se contestó a lo largo de la noche, después se tomaron decisiones y después ya Fernando consiguió una reunión en Madrid con Ángel Víctor Torres y con la ministra, donde no se había dado ninguna información", decía Oramas

Desde Santa Cruz de Tenerife, Oramas sigue exigiendo mayor flujo de información a las autoridades centrales sobre por qué las evacuaciones no han tenido lugar en Cabo Verde. En las conversaciones del jueves se especificó las circunstancias en las que se llevará a cabo el desembarco: "El presidente Clavijo consiguió que no se atracara, que era la intención inicial, que no se pusiera una carpa en el muelle para hacer un triaje (…)".

También explicaba que la tripulación, siempre que no presente síntomas, permanecerá a bordo del crucero y que la desinfección del buque y todo el material de su interior se realizará en Roterdam, a donde pondrá rumbo tras desembarcar al pasaje.

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