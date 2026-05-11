Esta noche, Carolina Marín estará en El Hormiguero

La invitada de esta noche viene al programa a contarnos todos los detalles tras haber anunciado oficialmente su retirada deportiva. Carolina Marín, considerada la mejor jugadora española de bádminton de la historia, se sienta con Pablo Motos para compartir cómo afronta esta nueva etapa tras su carrera como deportista profesional.

Será una entrevista en la que la invitada tratará de describirnos su experiencia en la élite y cómo ha vivido el proceso de decir adiós a la competición profesional. La deportista compartirá con los espectadores los momentos más significativos de una trayectoria que ha cambiado el deporte y, más concretamente, el bádminton en nuestro país.

Sobre ella:

Carolina Marín ha sido la única jugadora europea capaz de poner en jaque el tradicional dominio asiático del bádminton. En su espectacular palmarés destaca su medalla de oro olímpica y sus tres títulos de campeona mundial, sumando en total más de una veintena de trofeos internacionales. Su visita promete una noche cargada de emoción, superación y anécdotas sobre lo que significa ser una pionera en el deporte mundial.