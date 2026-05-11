Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 21:45 horas

Esta noche, Carolina Marín estará en El Hormiguero

La deportista española nos contará cómo ha sido su retirada del deporte de élite.

Carolina Marín

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

La invitada de esta noche viene al programa a contarnos todos los detalles tras haber anunciado oficialmente su retirada deportiva. Carolina Marín, considerada la mejor jugadora española de bádminton de la historia, se sienta con Pablo Motos para compartir cómo afronta esta nueva etapa tras su carrera como deportista profesional.

Será una entrevista en la que la invitada tratará de describirnos su experiencia en la élite y cómo ha vivido el proceso de decir adiós a la competición profesional. La deportista compartirá con los espectadores los momentos más significativos de una trayectoria que ha cambiado el deporte y, más concretamente, el bádminton en nuestro país.

Sobre ella:

Carolina Marín ha sido la única jugadora europea capaz de poner en jaque el tradicional dominio asiático del bádminton. En su espectacular palmarés destaca su medalla de oro olímpica y sus tres títulos de campeona mundial, sumando en total más de una veintena de trofeos internacionales. Su visita promete una noche cargada de emoción, superación y anécdotas sobre lo que significa ser una pionera en el deporte mundial.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

Carolina Marín

Esta noche, Carolina Marín estará en El Hormiguero

Lolita enseña sus piernas para reivindicar a las madres y las abuelas: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”

Lolita enseña sus piernas para reivindicar a las madres y las abuelas: “¿Estamos muertas porque tengamos más de 70?”

Ana Mena hace los coros de ‘Las 12’ a Elsa en un emocionante dúo

Ana Mena hace los coros de 'Las 12' a Elsa en un emocionante dúo

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto: “Eres un tío de ley”
Mejores momentos | Gala 4

Chenoa se reencuentra con Lucas Curotto en Tu cara me suena: “Eres un tío de ley”

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales “No sabía cantar”
Mejores momentos | Audiciones a ciegas

Antonio Orozco se sincera sobre sus problemas con las cuerdas vocales: "No sabía cantar"

Nutriman
NUTRIMAN

El olor no siempre avisa: los alimentos que pueden estar en mal estado aunque no lo parezca

Aunque no huelan mal, algunos alimentos pueden estar en mal estado y poner en riesgo la salud. Luis Alberto Zamora revela las señales que sí debemos vigilar para evitar intoxicaciones alimentarias.

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”
Mejores momentos | Gala 4

Los concursantes de Tu cara me suena debaten sobre las infidelidades: “Si no tiene importancia, no la cuentes”

Las infidelidades son un tema de debate que da para mucho y los concursantes de Tu cara me suena han dejado claro que no se ponen de acuerdo al respecto.

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada “Me siento privilegiado”

Luis Fonsi emociona a Celia tras el pleno más rápido de la temporada: "Me siento privilegiado"

Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer: “Se me cayó la máscara”

“Se me cayó la máscara”: Begoña Villacís desvela el percance que sufrió en plena actuación en Mask Singer

Tamara Falcó en El Hormiguero

Las locas estadísticas sexuales de España: "No es la cantidad, es la calidad"

Publicidad